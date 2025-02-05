Дівчинка, що вранці впала з вікна в Одесі померла в лікарні

Поліцейський на місці події. Фото: Головне управління патрульної поліції в Одеській області

9-річна дівчинка, яка вранці впала з 16 поверху зі своєю матір’ю в Київському районі Одеси, померла в лікарні. Поліцейські підозрюють загиблу жінку в умисному вбивстві своєї дитини.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

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Подробиці трагедії

Трагедія сталася сьогодні вранці у Київському районі Одеси. Жінка разом зі своєю дочкою випала із 16 поверху житлового комплексу "Обрій". Як з'ясувалося, зараз дитині було всього 9 років. За даними ЗМІ, у дівчинки була відкрита черепно-мозкова травма, перелом черепа, травма хребта та розрив органів черевної порожнини з внутрішньою кровотечею. Медики намагалися її врятувати, але це не вдалося.

Ведеться розслідування

Правоохоронці продовжують розслідувати обставини трагедії та вже внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме за фактом умисного вбивства малолітньої дитини. Крім того, відкрили справу за ч.1 ст.115 (самогубство). Обидва тіла невдовзі направлять на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про труп дитини в морозильці. А також про українку, яку підозрюють у вбивстві двох дітей.

