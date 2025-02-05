Девочка, которая утром упала из окна в Одессе умерла в больнице

Полицейский на месте происшествия. Фото: Главное управление патрульной полиции в Одесской области

9-летняя девочка, которая утром упала с 16 этажа со своей матерью в Киевском районе Одессы, умерла в больнице. Полицейские подозревают погибшую женщину в умышленном убийстве своего ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Подробности трагедии

Трагедия произошла сегодня утром в Киевском районе Одессы. Женщина вместе со своей дочерью выпала с 16 этажа жилого комплекса "Горизонт". Как выяснилось, сейчас ребенку было всего 9 лет. По данным СМИ, у девочки была открыта черепно-мозговая травма, перелом черепа, травма позвоночника и разрыв органов брюшной полости с внутренним кровотечением. Медики пытались ее спасти, но это не удалось.

Ведется расследование

Правоохранители продолжают расследовать обстоятельства трагедии и уже внесли данные в Единый реестр досудебных расследований по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, а именно по факту умышленного убийства малолетнего ребенка. Кроме того, открыли дело по ч.1 ст.115 (самоубийство). Оба тела вскоре направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, недавно мы писали о трупе ребенка в морозилке. А также об украинке, которую подозревают в убийстве двух детей.