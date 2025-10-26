Відео
Україна
Головна Одеса Диверсія в Криму — у росіян проблема з логістикою

Диверсія в Криму — у росіян проблема з логістикою

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 10:57
Оновлено: 10:35
Диверсія «АТЕШ» у Криму зірвала постачання російських військ
Релейна шафа в тимчасово окупованому Криму. Фото: АТЕШ

Росіяни в Криму постійно відчувають тиск. По окупантам завдають удари як і українські захисники, так і партизани. У результаті чергової атаки агентів руху опору на залізничну інфраструктуру в районі Армянська було пошкоджено обладнання, що забезпечувало рух військових потягів.

Про це повідомили агенти руху опору "АТЕШ".

Читайте також:

Диверсія на залізниці

Представники підпільного руху "АТЕШ" повідомили про успішну операцію проти логістики окупаційних сил. За їхніми даними, диверсія була проведена на залізниці поблизу Армянська, де пошкодили релейне обладнання, що регулює рух поїздів. Через це було тимчасово зупинено перевезення, якими забезпечувалося постачання боєприпасів та матеріально-технічних засобів для російських військових, зокрема на Херсонському напрямку.

"Ми діємо системно, щоб кожен ешелон ворога став для нього проблемою. Чим менше в них боєприпасів — тим більше шансів у наших захисників", — йдеться у повідомленні "АТЕШ".

Агенти зазначили, що подібні акції триватимуть і надалі, доки Крим не буде звільнений від окупантів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ударами по Криму Україна виснажує можливості противника. Також ми писали, що партизани влаштували диверсію на залізниці у Ростовській області.

Одеса Крим Одеська область диверсія Новини Одеси залізниця
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
