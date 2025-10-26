Диверсия "АТЕШ" в Крыму сорвала снабжение российских войск

Релейный шкаф во временно оккупированном Крыму. Фото: АТЕШ

Россияне в Крыму постоянно испытывают давление. По оккупантам наносят удары как и украинские защитники, так и партизаны. В результате очередной атаки агентов движения сопротивления на железнодорожную инфраструктуру в районе Армянска было повреждено оборудование, обеспечивающее движение военных поездов.

Об этом сообщили агенты движения сопротивления "АТЕШ".

Диверсия на железной дороге

Представители подпольного движения "АТЕШ" сообщили об успешной операции против логистики оккупационных сил. По их данным, диверсия была проведена на железной дороге вблизи Армянска, где повредили релейное оборудование, регулирующее движение поездов. Из-за этого были временно остановлены перевозки, которыми обеспечивались поставки боеприпасов и материально-технических средств для российских военных, в частности на Херсонском направлении.

"Мы действуем системно, чтобы каждый эшелон врага стал для него проблемой. Чем меньше у них боеприпасов — тем больше шансов у наших защитников", — говорится в сообщении "АТЕШ".

Агенты отметили, что подобные акции будут продолжаться и в дальнейшем, пока Крым не будет освобожден от оккупантов.

Напомним, мы сообщали, что ударами по Крыму Украина истощает возможности противника. Также мы писали, что партизаны устроили диверсию на железной дороге в Ростовской области.