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Дивом вцілів: з’явилось відео, як ворожа куля пролетіла прямо над головою одеського морпіха

12 квітня 2023 15:02
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дивом вцілів: з’явилось відео, як ворожа куля пролетіла прямо над головою одеського морпіха
Морський піхотинець на бойовому завданні. Фото ілюстративне: armyinform
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Під час контактного бою з противником, український морський піхотинець відчайдушно вів стрільбу. Противник завдав вогонь у відповідь, і в цей момент камера зафіксувала дивовижний момент — куля пролетіла над шоломом воїна, не заподіявши йому шкоду.

Відео опублікувала 35 окрема бригада морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського на сторінці в facebook.

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Вперше в Національній гвардії України на базі 11 бригади імені Михайла Грушевського сформований пожежний взвод. Гвардійці були направлені до навчального пункту ДСНС, де пройшли навчання разом з рятувальниками.

Нагадаємо, підрозділи Національної гвардії України, що базуються у Південному оперативно-територіальному об'єднанні, проводять тактичні заняття з особовим складом патрульних підрозділів. Гвардійці з Ізмаїла тренують тактичні дії в складі відділень з оборонною тематикою в лісовій місцевості.

Тим часом з наближенням Великодня, в інформаційному просторі з’являється чимало повідомлень про ймовірний ракетний обстріл. Гуменюк розповіла, чи буде ракетний удар на Великдень — деталі в матеріалі.

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