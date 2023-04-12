Дивом вцілів: з’явилось відео, як ворожа куля пролетіла прямо над головою одеського морпіха

Морський піхотинець на бойовому завданні. Фото ілюстративне: armyinform

Під час контактного бою з противником, український морський піхотинець відчайдушно вів стрільбу. Противник завдав вогонь у відповідь, і в цей момент камера зафіксувала дивовижний момент — куля пролетіла над шоломом воїна, не заподіявши йому шкоду.

Відео опублікувала 35 окрема бригада морської піхоти ім.контрадмірала Михайла Остроградського на сторінці в facebook.

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