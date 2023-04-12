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Чудом уцелел: появилось видео, как вражеская пуля пролетела прямо над головой одесского морпеха

12 апреля 2023 15:02
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Чудом уцелел: появилось видео, как вражеская пуля пролетела прямо над головой одесского морпеха
Морской пехотинец на боевом задании. Фото иллюстративный: armyinform
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Во время контактного боя с противником, украинский морской пехотинец отчаянно вел стрельбу. Противник нанес ответный огонь, и в этот момент камера зафиксировала удивительный момент — пуля пролетела над шлемом воина, не причинив ему вред.

Видео опубликовала 35 отдельная бригада морской пехоты им.контрадмирала Михаила Остроградского на странице в facebook.

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Впервые в Национальной гвардии Украины на базе 11-й бригады имени Михаила Грушевского сформирован пожарный взвод. Гвардейцы были направлены в учебный пункт ГСЧС, где прошли обучение вместе со спасателями.

Напомним, подразделения Национальной гвардии Украины, базирующиеся в Южном оперативно-территориальном объединении, проводят тактические занятия с личным составом патрульных подразделений. Гвардейцы из Измаила тренируют тактические действия в составе отделений по оборонной тематике в лесной местности.

Между тем с приближением Пасхи в информационном пространстве появляется немало сообщений о предполагаемом ракетном обстреле. Гуменюк рассказала, будет ли ракетный удар на Пасху — детали в материале.

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