Чудом уцелел: появилось видео, как вражеская пуля пролетела прямо над головой одесского морпеха

Морской пехотинец на боевом задании. Фото иллюстративный: armyinform

Во время контактного боя с противником, украинский морской пехотинец отчаянно вел стрельбу. Противник нанес ответный огонь, и в этот момент камера зафиксировала удивительный момент — пуля пролетела над шлемом воина, не причинив ему вред.

Видео опубликовала 35 отдельная бригада морской пехоты им.контрадмирала Михаила Остроградского на странице в facebook.

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