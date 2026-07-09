Дизель замість фронту: в Одесі затримали офіцера ТЦК

Затримання офіцера. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Марія Луценко Редактор

В Одесі викрили офіцера районного ТЦК та СП, якого підозрюють в одержанні хабаря. Винагородою мала стати тонна дизельного пального. За це він нібито обіцяв допомогти військовозобов'язаному вирішити питання з військовим обліком. Підозрюваного затримали одразу після отримання талонів на пальне.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Що пропонував офіцер

За даними слідства, лейтенант мобілізаційного відділу одного з районних ТЦК та СП пообіцяв через знайому допомогти чоловікові, який перебував у розшуку за порушення правил військового обліку. Він запевняв, що може вплинути на керівництво районного ТЦК та СП, щоб видалити інформацію про чоловіка із системи "Оберіг", оформити направлення на військово-лікарську комісію та сприяти отриманню висновку про придатність до служби лише в нештурмових підрозділах. Йшлося, зокрема, про підрозділи забезпечення, зв'язку, логістики, навчальні центри або територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Хабар пальним

За свої "послуги" офіцер вимагав тисячу літрів дизельного пального. Як встановили правоохоронці, він отримав 100 талонів номіналом по 10 літрів кожен, після чого його затримали слідчі поліції та співробітники СБУ.

Що загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави майже 1,5 млн гривень. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Хабарі у війську

Зазначимо, раніше 33-річний офіцер однієї з військових частин запропонував знайомому військовослужбовцю допомогти пройти військово-лікарську комісію та отримати медичні висновки, які мали стати підставою для визнання його непридатним до подальшої служби. За свої "послуги" він вимагав 23 тисячі доларів, обіцяючи вплинути на службових осіб ВЛК.

Правоохоронці затримали підозрюваного під час отримання грошей. Під час обшуків вилучили кошти, мобільний телефон і автомобіль фігуранта. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди. У разі доведення вини йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі до суду скерували справу щодо трьох співробітників районного ТЦК та СП, а також керівника і члена громадської організації, яких обвинувачують у вимаганні грошей у військовозобов'язаних. За даними слідства, четверо фігурантів силоміць посадили чоловіка до мікроавтобуса, возили містом та вимагали 6 тис. доларів, погрожуючи доставленням до ТЦК і відправкою на фронт. Після отримання грошей їх затримали.

Також Новини.LIVE писали, що одесит за гроші оформлювали фіктивну працевлаштованість та відрядження чоловікам, що давало відстрочку від мобілізації та можливість виїхати за кордон. "Бронь" коштувала до 8 000 доларів, відрядження — до 10 000 доларів, а за незаконне переправлення через кордон — до 15 000 доларів. Ділок зі спільниками також стягували щомісячну плату по 10 тис. грн з "клієнтів" за "обслуговування" схеми.