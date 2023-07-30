Для безпеки Одеського регіону потрібні сучасні засоби ППО

Сергій Братчук. Фото: УНІАН

Південні регіони України необхідно захистити від ворожих обстрілів сучасними засобами ППО. Саме це допоможе зберегти портову інфраструктуру та продовжити дію зернового коридору.

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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За його словами, частково захистити небо півдня вдалося після звільнення Зміїного. Зараз необхідно зробити другий етап захисту нашої держави, зокрема портової інфраструктури, від можливого ураження ворожими ракетами та авіацією.

"Ми говоримо про те, що система протиповітряної оборони закриє не лише наші портові міста такі як Одеса, Чорноморськ, а й усе узбережжя Чорного моря до Дунаю", — наголошує Братчук.

Речник УДА також наголошує, що ворог намагався атакувати порти на Дунаї, бо він розуміє, що на сьогодні це альтернативний шлях експорту українського зерна.

Окремо Братчук додав, що півдню необхідні й вогневі засоби ураження, щоб діяти на випередження, якщо ворог намагатиметься знову атакувати портову інфраструктуру чорноморського узбережжя.

"Я думаю, що ці кроки змусять кремлівського діда перестати демонструвати свою повну зневагу до зернової угоди. Мені здається, що в майбутньому вона має діяти без участі Росії", — констатував Сергій Братчук.

Зазначимо, що днями раніше радник Офісу Президента Сергій Подоляк також повідомив про необхідність закрити небо над чорноморським узбережжям. За його словами, Одесі та області потрібно 12 сучасних систем ППО, аби регіон почував себе спокійно.

Нагадаємо, Румунія планує збільшити транзит українського зерна Дунаєм, попри російські обстріли портів на півдні Одещини. Сусідня країна пішла на такий крок через ризики для світової торгівлі продовольчої кризи.