Для безопасности Одесского региона требуются современные средства ПВО

Сергей Братчук. Фото: УНИАН

Южные регионы Украины необходимо оградить от вражеских обстрелов современными средствами ПВО. Это поможет сохранить портовую инфраструктуру и продолжить действие зернового коридора.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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По его словам, частично защитить небо юга удалось после увольнения Змеиного. Сейчас необходимо сделать второй этап защиты нашего государства, в том числе портовой инфраструктуры, от возможного поражения вражескими ракетами и авиацией.

"Мы говорим о том, что система противовоздушной обороны закроет не только наши портовые города, такие как Одесса, Черноморск, но и все побережье Черного моря до Дуная", — отмечает Братчук.

Спикер УГА также отмечает, что враг пытался атаковать порты на Дунае, потому что он понимает, что на сегодняшний день это альтернативный путь экспорта украинского зерна.

Отдельно Братчук добавил, что югу необходимы и огневые средства поражения, чтобы действовать на опережение, если враг постарается снова атаковать портовую инфраструктуру черноморского побережья.

"Я думаю, что эти шаги заставят кремлевского деда перестать демонстрировать свое полное пренебрежение зерновым соглашением. Мне кажется, что в будущем оно должно действовать без участия России", — констатировал Сергей Братчук.

Отметим, что недавно советник Офиса Президента Сергей Подоляк также сообщил о необходимости закрыть небо над черноморским побережьем. По его словам, Одессе и области нужно 12 современных систем ПВО, чтобы регион чувствовал себя спокойно.

Напомним, Румыния планирует увеличить транзит украинского зерна по Дунаю, несмотря на российские обстрелы портов на юге Одесчины. Соседняя страна пошла на такой шаг из-за рисков для мировой торговли продовольственного кризиса.