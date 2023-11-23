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Для розмінування Чорного моря потрібна допомога міжнародних партнерів

23 листопада 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Для розмінування Чорного моря потрібна допомога міжнародних партнерів
Кораблі з розмінування моря. Фото: Генштаб ЗСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі однією з головних проблем України на півдні є розмінування акваторії Чорного моря від мін та авіабомб. Це необхідно перш за все для більш безпечного проходження цивільних суден гуманітарними коридорами, проте для цього необхідна допомога міжнародних партнерів. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. 

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"Розмінування дуже потрібне у частині, де проходить експортний маршрут. І пропонували такий проєкт Туреччині, Болгарії та Румунії. І бачимо, що вони дозріли. Вони на стадії підписання практичного документа щодо такого розмінування", — сказав Братчук. 

Крім того, речник УДА наголосив, що ВМС роблять усе можливе, аби не допустити трагічних випадків у морі. Адже мінна ситуація наразі дуже складна. Окупанти постійно скидають міни з літаків, на додачу ще багато чого змило після підриву Каховської ГЕС. Наразі невідомо скільки таких "‎сюрпризів" є у воді. 

Допомога від партнерів

Зазначимо, що на останньому засіданні у форматі "Рамштайн" обговорювалося питання проведення мінно-тральної операції у Чорному морі, яку здійснюють Румунія та Болгарія. Також Велика Британія і Норвегія спрямують зусилля на допомогу  партнерам у діяльності із відновлення безпеки у Чорному морі.

Нагадаємо, Україна разом із британськими страховиками утворила механізм страхування суден, якій заходять у тимчасові гуманітарні коридори у Чорному морі. Таким чином, торгові балкери можуть убезпечити себе від можливих провокацій РФ або ворожих мін, які дрейфують на хвилях.

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