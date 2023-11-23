Для разминирования Черного моря необходима помощь международных партнеров

Корабли по разминированию моря. Фото: Генштаб ВСУ

В настоящее время одной из главных проблем Украины на юге является разминирование акватории Черного моря от мин и авиабомб. Это необходимо прежде всего для более безопасного прохождения гражданских судов по гуманитарным коридорам, однако для этого необходима помощь международных партнеров.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Разминирование очень нужно в части, где проходит экспортный маршрут. И предлагали такой проект Турции, Болгарии и Румынии. И видим, что они созрели. Они на стадии подписания практического документа по такому разминированию", — сказал Братчук.

Кроме того, представитель УДА подчеркнул, что ВМС делают все возможное, чтобы не допустить трагических случаев в море. Ведь минная ситуация очень сложная. Оккупанты постоянно сбрасывают мины с самолетов, вдобавок еще многое смыло после подрыва Каховской ГЭС. Пока неизвестно, сколько таких сюрпризов есть в воде.

Помощь от партнеров

Отметим, что на последнем заседании в формате "Рамштайн" обсуждался вопрос проведения минно-тральной операции в Черном море, которую осуществляют Румыния и Болгария. Также Великобритания и Норвегия направят усилия на помощь партнерам в деятельности по восстановлению безопасности в Черном море.

Напомним, Украина вместе с британскими страховщиками образовала механизм страхования судов, который входит во временные гуманитарные коридоры в Черном море. Таким образом, торговые балкеры могут обезопасить себя от возможных провокаций РФ или вражеских мин, дрейфующих на волнах.