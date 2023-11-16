Велика Британія вражена успіхами України у Чорному морі, — Кулеба

Девід Кемерон та Дмитро Кулеба в Одесі. Фото: скриншот

Сьогодні, 16 листопада, Одесу відвідав голова британського МЗС Девід Кемерон. Тут він оцінив успіхи, яких досягли ВМС України в операціях на Чорному морі та зазначив, що їхня кількість лише збільшуватиметься.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Те, чого досягли ВМС ЗСУ, є дуже важливим: вони відтіснили росіян і відкрили нові морські шляхи. Я пишаюся тим, що Британія відіграє важливу роль. І ми будемо й надалі її відігравати. Попереду ще багато всього", — заявив Кемерон у спільному відеозверненні з Кулебою.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що дипломати обговорили майбутню співпрацю морських країн, тож надалі буде більше хороших новин у британсько-українських відносинах.

Більше про візит Кемерона до Одеси

Сьогодні, 16 листопада, з робочим візитом Одеську область відвідав глава британської дипломатії. Девід Кемерон ознайомився з наслідками російського тероризму, націленого на українське зерно, портову цивільну інфраструктуру та пам’ятки архітектури.

В ході візиту пан Державний секретар ознайомився із Одесою, зокрема побачив наслідки російських обстрілів у зоні ЮНЕСКО, а також познайомився з історичним центром міста.

Нагадаємо, Україна разом із британськими страховиками утворила механізм страхування суден, якій заходять у тимчасові гуманітарні коридори у Чорному морі. Таким чином, торгові балкери можуть убезпечити себе від можливих провокацій РФ або ворожих мін, які дрейфують на хвилях.