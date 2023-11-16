Великобритания поражена успехами Украины в Черном море, — Кулеба

Дэвид Кэмерон и Дмитрий Кулеба в Одессе. Фото: скриншот

Сегодня, 16 ноября, Одессу посетил глава британского МИД Дэвид Кэмерон. Здесь он оценил успехи, достигнутые ВМС Украины в операциях на Черном море и отметил, что их количество будет только увеличиваться.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"То, чего достигли ВМС ВСУ, очень важно: они оттеснили россиян и открыли новые морские пути. Я горжусь тем, что Британия играет важную роль. И мы будем и дальше ее играть. Впереди еще много всего", — заявил Кэмерон в общем видеообращении с Кулебой.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что дипломаты обсудили будущее сотрудничество морских стран, поэтому в дальнейшем будет больше хороших новостей в британско-украинских отношениях.

Больше о визите Кемерона в Одессу

Сегодня, 16 ноября, с рабочим визитом в Одесскую область посетил глава британской дипломатии. Дэвид Кэмерон ознакомился с последствиями российского терроризма, нацеленного на украинское зерно, портовую гражданскую инфраструктуру и памятники архитектуры.

В ходе визита Государственный секретарь ознакомился с Одессой, в частности увидел последствия российских обстрелов в зоне ЮНЕСКО, а также познакомился с историческим центром города.

Напомним, Украина вместе с британскими страховщиками образовала механизм страхования судов, который входит во временные гуманитарные коридоры в Черном море. Таким образом, торговые балкеры могут обезопасить себя от возможных провокаций РФ или вражеских мин, дрейфующих на волнах.