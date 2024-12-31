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Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

31 грудня 2024 19:43
Рвачова Анастасія - редактор
Новий рік 2025: що одесити бажають українським військовим
Люди поставили ялинку біля стели Донецької області. Фото: bahmut.in.ua
Рвачова Анастасія - редактор

Вже цієї ночі українці зустрічатимуть Новий рік, сповнений надій та очікувань. Однак ці святкові моменти могли б і не відбутися, якби не мужність і самопожертва наших військових. Саме завдяки їм ми маємо можливість зібратися за святковими столами. Сьогодні, більше ніж будь-коли, важливо пам’ятати тих, хто стоїть на захисті нашого спокою та незалежності.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чого б вони побажали українським захисникам на цей Новий рік. 

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Головне — здоровʼя

Практично кожен одесит щиро бажає нашим військовим міцного здоров'я, адже саме зараз це є найважливішим для них. Зимові умови додають додаткових труднощів на передовій: крижаний вітер, замерзла земля та низькі температури значно ускладнюють будні захисників. Тому люди особливо зосереджують увагу на тому, щоб воїни залишалися здоровими й витривалими, адже гарне самопочуття — їхній головний щит у цих важких умовах.

"Нашим дорогим військовим хочу побажати міцного здоровʼя. Щоб вони всі залишилися живі, здорові і повернулися додому", — каже Тетяна. 

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Світлана також додає, що всі українські герої мають побачити своїх близьких. Адже з підтримкою рідних все завжди вдається легше.  

"На мою думку, їм потрібно побажати скоріше повернутися додому та міцного здоровʼя. Щоб кожен зміг знову побачити своїх рідних", — вважає Світлана. 

Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Світлана. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Але найголовнішим не лише для військових, а й для всіх українців є перемога. І саме військові, каже Оксана, щоденно її наближають. 

"Бажаю їм міцного здоровʼя. Щоб вони трималися, ми в них віримо і віримо в перемогу. Головне, щоб це скоріше все закінчилося", — ділиться Оксана. 

Одеситка Оксана з синами. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Оксана з синами. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Повернення додому 

Багато одеситів живуть мрією про те, щоб кожен захисник якомога швидше повернувся додому, де на них з нетерпінням чекають найдорожчі люди. Вдома — це там, де серця їхніх рідних б'ються в унісон з їхнім. А нам залишається робити все можливе, щоб прискорити цей довгоочікуваний момент і наблизити день, коли вони переступлять поріг свого дому. Саме такої думки Тетяна, яка й сама чекає свого героя додому. 

"Я хочу побажати, щоб кожен з них скоріше повернувся додому. До своїх жінок, дітей та мам", — розповідає Тетяна. 

Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Тетяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Зі свого боку одеситка Юлія найбільше хоче просто подякувати українським військовим. Їхню силу і мужність неможливо описати, а дівчина відчуває до них безмежну вдячність за мирне життя. 

"По-перше, я хочу, щоб вони жили і залишалися з нами. Якщо чесно, не знаю, що побажати. Просто хочеться їм подякувати", — підсумовує  Юлія. 

Одеситка Юлія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Юлія. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Вже майже три роки наша країна живе в умовах війни, і щодня наші захисники здійснюють справжній подвиг, ризикуючи своїм життям заради того, щоб у тилу збереглися спокій і можливість святкувати. Тому в новому році кожен із них заслуговує на глибоку шану, повагу та, головне, перемогу, яку вони виборюють для всіх нас.

Нагадаємо, ми писали, скільки одесити витратили на новорічний стіл. 

Також ми дізнались в одеситів, де і як вони зустрічатимуть Новий рік.

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