Новый год 2025: одесситы желают украинским военным

Люди поставили елку у стелы Донецкой области. Фото: bahmut.in.ua

Уже этой ночью украинцы будут встречать Новый год, полный надежд и ожиданий. Однако эти праздничные моменты могли бы и не состояться, если бы не мужество и самопожертвование наших военных. Именно благодаря им мы имеем возможность собраться за праздничными столами. Сегодня, больше чем когда-либо, важно помнить тех, кто стоит на защите нашего покоя и независимости.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, чего бы они пожелали украинским защитникам на этот Новый год.

Читайте также:

Главное — здоровье

Практически каждый одессит искренне желает нашим военным крепкого здоровья, ведь именно сейчас это самое важное для них. Зимние условия придают дополнительные трудности на передовой: ледяной ветер, замерзшая земля и низкие температуры значительно усложняют будни защитников. Поэтому люди особенно сосредотачивают внимание на том, чтобы воины оставались здоровыми и выносливыми, ведь хорошее самочувствие – их главный щит в этих трудных условиях.

"Нашим дорогим военным хочу пожелать крепкого здоровья. Чтобы они все остались живы, здоровы и вернулись домой", — говорит Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Светлана также добавляет, что все украинские герои должны увидеть своих близких. Ведь с поддержкой родных все всегда удается полегче.

"По моему мнению, им нужно пожелать поскорее вернуться домой и крепкого здоровья. Чтобы каждый смог снова увидеть своих родных", — считает Светлана.

Одесситка Светлана. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но самое главное не только для военных, но и для всех украинцев — победа. И именно военные, говорит Оксана, ежедневно приближают ее.

"Желаю им крепкого здоровья. Чтобы они держались, мы в них верим и верим в победу. Главное, чтобы это, скорее, все закончилось", — делится Оксана.

Одесситка Оксана с сыновьями. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Возвращение домой

Многие одесситы живут мечтой о том, чтобы каждый защитник как можно скорее вернулся домой, где их с нетерпением ждут самые дорогие люди. Дома – это там, где сердца их родных бьются в унисон с их. А нам остается делать все возможное, чтобы ускорить этот долгожданный момент и приблизить день, когда они переступят порог своего дома. Именно такого мнения Татьяна, которая и сама ждет своего героя домой.

"Я хочу пожелать, чтобы каждый из них скорее вернулся домой. К своим женщинам, детям и мамам", — рассказывает Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Со своей стороны одесситка Юлия больше всего хочет просто поблагодарить украинских военных. Их силу и мужество невозможно описать, а девушка испытывает к ним безграничную благодарность за мирную жизнь.

"Во-первых, я хочу, чтобы они жили и оставались с нами. Если честно, не знаю, что пожелать. Просто хочется поблагодарить их", — заключает Юлия.

Одесситка Юлия. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Уже почти три года наша страна живет в условиях войны, и каждый день наши защитники совершают настоящий подвиг, рискуя своей жизнью ради того, чтобы в тылу сохранились спокойствие и возможность праздновать. Поэтому в новом году каждый из них заслуживает глубокого уважения и, главное, победы, которую они борются для всех нас.

Напомним, мы писали, сколько одесситов потратили на новогодний стол.

Также мы узнали у одесситов, где и как они будут встречать Новый год.