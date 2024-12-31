Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Для тех, кто защищает Украину — что пожелали одесситы военным arrow

Для тех, кто защищает Украину — что пожелали одесситы военным

31 декабря 2024 19:43
Рвачова Анастасия - редактор
Новый год 2025: одесситы желают украинским военным
Люди поставили елку у стелы Донецкой области. Фото: bahmut.in.ua
Рвачова Анастасия - редактор

Уже этой ночью украинцы будут встречать Новый год, полный надежд и ожиданий. Однако эти праздничные моменты могли бы и не состояться, если бы не мужество и самопожертвование наших военных. Именно благодаря им мы имеем возможность собраться за праздничными столами. Сегодня, больше чем когда-либо, важно помнить тех, кто стоит на защите нашего покоя и независимости.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, чего бы они пожелали украинским защитникам на этот Новый год.

Читайте также:

Главное — здоровье

Практически каждый одессит искренне желает нашим военным крепкого здоровья, ведь именно сейчас это самое важное для них. Зимние условия придают дополнительные трудности на передовой: ледяной ветер, замерзшая земля и низкие температуры значительно усложняют будни защитников. Поэтому люди особенно сосредотачивают внимание на том, чтобы воины оставались здоровыми и выносливыми, ведь хорошее самочувствие – их главный щит в этих трудных условиях.

"Нашим дорогим военным хочу пожелать крепкого здоровья. Чтобы они все остались живы, здоровы и вернулись домой", — говорит Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Светлана также добавляет, что все украинские герои должны увидеть своих близких. Ведь с поддержкой родных все всегда удается полегче.

"По моему мнению, им нужно пожелать поскорее вернуться домой и крепкого здоровья. Чтобы каждый смог снова увидеть своих родных", — считает Светлана.

Одесситка Светлана. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Светлана. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Но самое главное не только для военных, но и для всех украинцев — победа. И именно военные, говорит Оксана, ежедневно приближают ее.

"Желаю им крепкого здоровья. Чтобы они держались, мы в них верим и верим в победу. Главное, чтобы это, скорее, все закончилось", — делится Оксана.

Одесситка Оксана с сыновьями. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Оксана с сыновьями. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Возвращение домой

Многие одесситы живут мечтой о том, чтобы каждый защитник как можно скорее вернулся домой, где их с нетерпением ждут самые дорогие люди. Дома – это там, где сердца их родных бьются в унисон с их. А нам остается делать все возможное, чтобы ускорить этот долгожданный момент и приблизить день, когда они переступят порог своего дома. Именно такого мнения Татьяна, которая и сама ждет своего героя домой.

"Я хочу пожелать, чтобы каждый из них скорее вернулся домой. К своим женщинам, детям и мамам", — рассказывает Татьяна.

Одесситка Татьяна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Татьяна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Со своей стороны одесситка Юлия больше всего хочет просто поблагодарить украинских военных. Их силу и мужество невозможно описать, а девушка испытывает к ним безграничную благодарность за мирную жизнь.

"Во-первых, я хочу, чтобы они жили и оставались с нами. Если честно, не знаю, что пожелать. Просто хочется поблагодарить их", — заключает Юлия.

Одесситка Юлия. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Юлия. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Уже почти три года наша страна живет в условиях войны, и каждый день наши защитники совершают настоящий подвиг, рискуя своей жизнью ради того, чтобы в тылу сохранились спокойствие и возможность праздновать. Поэтому в новом году каждый из них заслуживает глубокого уважения и, главное, победы, которую они борются для всех нас.

Напомним, мы писали, сколько одесситов потратили на новогодний стол.

Также мы узнали у одесситов, где и как они будут встречать Новый год.

Одесса праздники украинцы опрос военные Новый год Новости Одессы пожелания

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:03 РФ может атаковать газопроводы Украины с 1 января, — Bloomberg

20:00 Солдата незаконно подали в СОЧ — что делать

19:59 Нужна ли ВВК для продолжения бронирования

19:53 Блэкаут накануне Нового года — на Пуэрто-Рико нет света

19:45 Стало известно, сколько техники получили ВСУ в 2024 году

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

19:43 Для тех, кто защищает Украину — что пожелали одесситы военным

19:40 Зеленский назначил нового главу Департамента контрразведки СБУ

19:28 Зеленский подвел итоги 2024 года и поблагодарил украинцев

19:08 В НКРЭКУ ответили, вырастут ли тарифы на газ для населения

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

20:03 РФ может атаковать газопроводы Украины с 1 января, — Bloomberg

20:00 Солдата незаконно подали в СОЧ — что делать

19:59 Нужна ли ВВК для продолжения бронирования

19:53 Блэкаут накануне Нового года — на Пуэрто-Рико нет света

19:45 Стало известно, сколько техники получили ВСУ в 2024 году

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

19:43 Для тех, кто защищает Украину — что пожелали одесситы военным

19:40 Зеленский назначил нового главу Департамента контрразведки СБУ

19:28 Зеленский подвел итоги 2024 года и поблагодарил украинцев

19:08 В НКРЭКУ ответили, вырастут ли тарифы на газ для населения

19:05 В Киеве задержали поджигателей военных автомобилей

19:43 Для тех, кто защищает Украину — что пожелали одесситы военным

12:10 Северный мост усеян дырами — что он пережил за 48 лет

08:17 Рождественские ярмарки Германии — где дешевле и интереснее

06:40 Снова дорожает — какие цены на золото перед Новым годом

06:37 2024 год в российских атаках — масштабные последствия на Одесчине

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

06:28 Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024

06:04 Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

30 декабря 2024

21:33 Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

06:40 В Украине дорожают металлы — цены на латунь в декабре

06:29 Треть доходов на "гробовые" — сможет ли Украина выплатить всем

Text

19:08 Бородин заявил о росте армии Украины в 2024 году

Text

18:02 Берлинская рассказала, сколько операторов дронов готовят в месяц

Text

17:50 Обращение Зеленского и прогноз на 2025 год — эфир Вечір.LIVE

Text

17:32 Израиль в ООН предупредил хуситов — Ауслендер в эфире Вечір.LIVE

Text

13:12 Синоптик назвала дату, когда в Украину вернутся морозы

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов - 80x80

Россия несет колоссальные потери в войне, — Юсов

Text

13:03 Кадровые решения Зеленского и новый праздник — эфир День.LIVE

Text

12:54 Нардеп ответил, где чаще всего нарушают права военных

Text

08:00 К чему готовиться украинцам в 2025 году — эфир Ранок.LIVE

30 декабря 2024
Text

20:13 Трампу нужно будет отчитаться о каждом долларе, — Южанина

Text

19:06 Требуют взятку в больнице — Скалецкая дала совет, куда обращаться

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия