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Новорічний святковий стіл 2025 — скільки витратять одесити

30 грудня 2024 21:33
Рвачова Анастасія - редактор
Як одесити готуються до Нового року 2025: святковий настрій під час війни
Люди сидять за новорічним столом. Фото: Shutterstock
Рвачова Анастасія - редактор

Вже завтра українці зберуться за новорічними столами, щоб провести 2024 рік, а сьогодні Одеса наповнена святковим ажіотажем — зранку у багатьох магазинах міста величезні черги. Люди намагаються встигнути докупити все необхідне та захопити трохи новорічного настрою. Але питання залишається: у скільки цього року обійдеться святковий стіл? 

Про це журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів. 

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Вартість святкового столу

Більшість одеситів зустрічатимуть Новий рік вдома — одні через обмеження комендантської години, інші ж просто хочуть зануритися в атмосферу сімейного затишку і провести кожну мить з близькими. Тому на перший план виходить не вартість святкового столу, а справжній антураж: домашнє тепло, спільні традиції та особливі моменти, що роблять цю ніч незабутньою. Проте подружжя одеситів Анна та Андрій все ж виділили певний бюджет та вклалися в нього. 

"Поки що не рахували. Святкувати будемо вдома вдвох. Скоріш за все, десь вкладемося у дві тисячі гривень. Цього буде достатньо", — розповідають Анна і Андрій.

Одесити Анна та Андрій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесити Анна та Андрій. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Також усі покупки до святкового столу вже здійснила й Наталя Павлівна. Проте одеситка поділилася, що низку товарів вона взяла задовго до метушні, коли вони були в акційну ціну. Тож сума у пенсіонерки вийшла досить прийнятна. 

"Я вже витратила гроші на новорічний стіл. Купила мандаринів, сама лікер зробила, мʼясо. Десь в мене на продукти вийшло близько півтори тисячі. Ну й плюс ялинка", — ділиться Наталя Павлівна. 

Одеситка Наталя Павлівна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Одеситка Наталя Павлівна. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Економія на святковому столі

А ось Катерина зі своїм хлопцем не планує витрачатися на святковий стіл. Дівчина жартує, що вони підуть в гості до родини, тому нічого готувати не потрібно. Але водночас їм довелося віддати чималу суму на подарунки. 

"Ми підемо в гості, тому не збираємося витрачати свої гроші. З собою хіба що подарунки візьмемо, а все інше з рідних, з якими і будемо святкувати", — каже Катерина. 

Одеситка Катерина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одеситка Катерина. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Війна в Україні

Є й такі одесити, які цього року зовсім не планують витрачатися на новорічний стіл і святкувати. Для них зараз не на часі радіти, коли частина країни залишається під окупацією, а ворожі ракети продовжують щоденно атакувати мирні міста. В таких умовах свято здається занадто далеким від реальності, ділиться Максим. Тому для хлопця ніч з 31 на 1 січня не буде особливою, як раніше. 

"Я взагалі цього року не буду витрачати на новорічний стіл. Я не пʼю алкоголь, а мандарини можна і просто так поїсти. Думаю, зараз взагалі не дуже доречно святкувати", — зазначає Максим. 

Одесит Максим. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 
Одесит Максим. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська

Хлопця підтримує й інша пара одеситів. Проте для Тетяни з Олександром важливим також є й фінансовий аспект. А, як ділиться молодь, в них зараз немає "зайвих" коштів для свят. Тому новорічна ніч у них пройде досить скромно. 

"Ми не будемо витрачати кошти на новорічні свята, бо немає за що жити.  До того ж війна в країні. Якось не дуже хочеться святкувати", — підсумовують Тетяна і Олександр. 

Одесити Тетяна та Олександр. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська
Одесити Тетяна та Олександр. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Попри різні настрої, традиція зібратися за святково вбраним і щедрим новорічним столом для багатьох українців залишається незмінною. Це момент, коли хочеться залишити в пам'яті лише найкраще з минулого року та з надією і радістю зустріти новий. Однак війна вносить свої корективи, і кожен по-своєму вирішує, як святкувати в цей непростий час.

Нагадаємо, Новини.LIVE порівняли вартість овочів, фруктів, риби та м’яса у 2023 і 2024 роках. 

Також ми дізнались в одеситів, де і як вони зустрічатимуть Новий рік.

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