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Одеський "Привоз" — як змінилися ціни за рік

28 грудня 2024 18:34
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Як зросли ціни на одеському Привозі за рік: аналіз перед святами
Продавчиня фруктів на "Привозі". Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Напередодні новорічних свят господині активно готуються до застілля, ретельно обираючи продукти для святкового столу. Одним із ключових місць закупів у Одесі залишається легендарний "Привоз". Як змінилися ціни на основні продукти за рік? Чи подорожчали овочі та фрукти? Чи стали доступнішими м'ясо та риба?

Новини.LIVE порівняли вартість овочів, фруктів, риби та м’яса у 2023 і 2024 роках, щоб допомогти вам орієнтуватися на популярному ринку.

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Ціни на "Привозі" перед Новим роком

До Нового року залишаються лічені дні, і господині вже планують святкові меню. Огляд цін на "Привозі" в Одесі показує значне подорожчання продуктів за рік на 20–40%. Овочі та фрукти, які є базовими для святкового столу, подорожчали на 30–50%. Риба та ікра  зросли на 20–30%. Найбільше подорожчали цитрусові та сезонні овочі.

Ціни на червону рибу на Привозі
Червона риба до святкового столу. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Овочі залишаються основою будь-якого столу, особливо у святковий період. Порівняно з минулим роком вони значно подорожчали. Якщо у 2023 році капуста коштувала 25 грн/кг, то зараз її ціна зросла до 35 грн/кг. Картопля подорожчала з 30 до 40 грн/кг, а цибуля — з 25 до 35 грн/кг. Ціни на помідори також зросли: зі 125 грн/кг у 2023 році до 130 грн/кг цього року.

Картопля на Привозі.
Ціни на картоплю у 2023 році. Фото: Новини.LIVE
Одеський Привоз — як змінилися ціни за рік - фото 2
Овочі на прилавках одеського "Привозу". Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що особливо помітне подорожчання овочів, які завозяться з інших країн, наприклад, огірків. Якщо у 2023 році турецькі огірки коштували 65 грн/кг, то зараз їхня ціна становить 170 грн/кг.

Фрукти: мандарини та банани

На "фруктовому фронті" також відчутне підвищення цін. Найпопулярніші в новорічні свята мандарини були у грудні 2023 року за ціною 90 грн/кг, а зараз коштують 130 грн/кг. Банани зросли у ціні з 80 до 100 грн/кг, а гранат, залежно від сорту, подорожчав зі 130 грн/кг до 150–200 грн/кг.

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Ціни на цитрусові у 2023 році. Фото: Новини.LIVE
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Фрукти на "Привозі" напередодні Нового року. Фото: Новини.LIVE

Риба та морепродукти: делікатеси дорожчають

Ціни на рибу також не стоять на місці. Якщо у 2023 році товстолобик можна було придбати за 50 грн/кг, то цього року його ціна становить 80–100 грн/кг. Філе коропа подорожчало зі 170 до 200 грн/кг, а форель малосольна зросла у ціні з 1 800 грн/кг до 2 000 грн/кг.

Ціни на рибу
Ціни на свіжу рибу у 2023 році. Фото: Новини.LIVE
Одеський Привоз — як змінилися ціни за рік - фото 7
Ціни на рибу в 2024 році. Фото: Новини.LIVE

Особливо відчутне подорожчання ікри. У 2023 році 100 грамів ікри горбуші коштували 600 грн, а зараз — вже 700 грн. Ікра кети, яка коштувала 700 грн за 100 грамів, нині обходиться у 800 грн.

Ціна ікри на Привозі
Ікра на прилавках "Привозу". Фото: Новини.LIVE

М’ясо: від свинини до яловичини

М’ясо — ще одна категорія, яка подорожчала. Свинячі реберця, які коштували 100 грн/кг у 2023 році, зараз продаються за 170 грн/кг. Шия свиняча зросла в ціні з 230 до 250 грн/кг, а яловичий антрекот подорожчав із 200 до 250 грн/кг.

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Продавчиня показує м'ясо покупцеві на "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Загалом свинина та яловичина подорожчали на 15–30%, проте ціни на деякі види, як-от голінь чи лопатка, залишилися на рівні минулого року.

Одеський Привоз — як змінилися ціни за рік - фото 10
Ціни на зелень на одеському "Привозі". Фото: Новини.LIVE

Проте, як свідчить досвід, на "Привозі" завжди можна знайти доступні продукти для святкового столу. Адже ринок залишається місцем, де можна поторгуватися і навіть поїсти.

Нагадаємо, ми писали як працюватимуть банки, пошта та магазини в Одесі на свята. Журналісти Новини.LIVE дізнались в одеситів, де і як вони зустрічатимуть Новий рік.

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