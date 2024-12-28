Как выросли цены на одесском Привозе за год: анализ перед праздниками

Продавщица фруктов на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В канун новогодних праздников хозяйки активно готовятся к застолью, тщательно выбирая продукты для праздничного стола. Одним из ключевых мест закупок в Одессе остается легендарный "Привоз". Как изменились цены на основные продукты за год? Подорожали ли овощи и фрукты? Стали ли доступнее мясо и рыба?

Новини.LIVE сравнили стоимость овощей, фруктов, рыбы и мяса в 2023 и 2024 годах, чтобы помочь вам ориентироваться на популярном рынке.

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Цены на "Привозе" перед Новым годом

До Нового года остаются считанные дни, и хозяйки уже планируют праздничные меню. Обзор цен на "Привозе" в Одессе показывает значительное удорожание продуктов за год от 20-40%. Овощи и фрукты, базовые для праздничного стола, подорожали на 30-50%. Рыба и икра выросли на 20-30%. Больше всего подорожали цитрусовые и сезонные овощи.

Красная рыба на праздничный стол. Фото: Новини.LIVE

Овощи: базовые продукты дорожают

Овощи остаются основой любого стола, особенно в праздничный период. В сравнении с прошлым годом они значительно подорожали. Если в 2023 году капуста обошлась в 25 грн/кг, то сейчас ее цена выросла до 35 грн/кг. Картофель подорожал с 30 до 40 грн/кг, а лук — с 25 до 35 грн/кг. Цены на помидоры также выросли: со 125 грн/кг в 2023 году до 130 грн/кг в текущем году.

Цены на картофель в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Овощи на прилавках одесского "Привоза". Фото: Новини.LIVE

Отметим, что особенно заметно подорожание овощей, завозимых из других стран, например, огурцов. Если в 2023 году турецкие огурцы стоили 65 грн/кг, то сейчас их цена составляет 170 грн/кг.

Фрукты: мандарины и бананы

На "фруктовом фронте" также ощутимо повышение цен. Мандарины, популярные в новогодние праздники, были в декабре 2023 года по цене 90 грн/кг, а сейчас стоят 130 грн/кг. Бананы выросли в цене с 80 до 100 грн/кг, а гранат в зависимости от сорта подорожал со 130 грн/кг до 150-200 грн/кг.

Цены на цитрусовые в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Фрукты на "Привозе" в канун Нового года. Фото: Новини.LIVE

Рыба и морепродукты: деликатесы дорожают

Цены на рыбу тоже не стоят на месте. Если в 2023 году толстолобик можно было приобрести за 50 грн/кг, то в этом году цена составляет 80-100 грн/кг. Филе карпа подорожало со 170 до 200 грн/кг, а форель малосольная выросла в цене с 1 800 грн/кг до 2 000 грн/кг.

Цены на свежую рыбу в 2023 году. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу в 2024 году. Фото: Новини.LIVE

Особенно ощутимо подорожание икры. В 2023 году 100 граммов икры горбуши стоили 600 грн, а сейчас уже 700 грн. Икра кеты, которая стоила 700 грн за 100 грамм, сейчас обходится в 800 грн.

Икра на прилавках "Привоза". Фото: Новини.LIVE

Мясо: от свинины до говядины

Мясо — еще одна подорожавшая категория. Свиные ребрышки, которые стоили 100 грн/кг в 2023 году, сейчас продаются за 170 грн/кг. Шея свиная выросла в цене с 230 до 250 грн/кг, а говяжий антрекот подорожал с 200 до 250 грн/кг.

Продавщица показывает мясо покупателю на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

В целом свинина и говядина подорожали на 15-30%, однако цены на некоторые виды, как голень или лопатка, остались на уровне прошлого года.

Цены на зелень на одесском "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Однако, как свидетельствует опыт, на "Привозе" можно найти доступные продукты для праздничного стола. Рынок остается местом, где можно поторговаться и даже поесть.

Напомним, мы писали, как будут работать банки, почта и магазины в Одессе на праздники. Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов, где и как они будут встречать Новый год.