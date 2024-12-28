Как выросли цены на одесском Привозе за год: анализ перед праздниками

Одесский "Привоз" — как изменились цены за год
В канун новогодних праздников хозяйки активно готовятся к застолью, тщательно выбирая продукты для праздничного стола. Одним из ключевых мест закупок в Одессе остается легендарный "Привоз". Как изменились цены на основные продукты за год? Подорожали ли овощи и фрукты? Стали ли доступнее мясо и рыба?
Новини.LIVE сравнили стоимость овощей, фруктов, рыбы и мяса в 2023 и 2024 годах, чтобы помочь вам ориентироваться на популярном рынке.
Цены на "Привозе" перед Новым годом
До Нового года остаются считанные дни, и хозяйки уже планируют праздничные меню. Обзор цен на "Привозе" в Одессе показывает значительное удорожание продуктов за год от 20-40%. Овощи и фрукты, базовые для праздничного стола, подорожали на 30-50%. Рыба и икра выросли на 20-30%. Больше всего подорожали цитрусовые и сезонные овощи.
Овощи: базовые продукты дорожают
Овощи остаются основой любого стола, особенно в праздничный период. В сравнении с прошлым годом они значительно подорожали. Если в 2023 году капуста обошлась в 25 грн/кг, то сейчас ее цена выросла до 35 грн/кг. Картофель подорожал с 30 до 40 грн/кг, а лук — с 25 до 35 грн/кг. Цены на помидоры также выросли: со 125 грн/кг в 2023 году до 130 грн/кг в текущем году.
Отметим, что особенно заметно подорожание овощей, завозимых из других стран, например, огурцов. Если в 2023 году турецкие огурцы стоили 65 грн/кг, то сейчас их цена составляет 170 грн/кг.
Фрукты: мандарины и бананы
На "фруктовом фронте" также ощутимо повышение цен. Мандарины, популярные в новогодние праздники, были в декабре 2023 года по цене 90 грн/кг, а сейчас стоят 130 грн/кг. Бананы выросли в цене с 80 до 100 грн/кг, а гранат в зависимости от сорта подорожал со 130 грн/кг до 150-200 грн/кг.
Рыба и морепродукты: деликатесы дорожают
Цены на рыбу тоже не стоят на месте. Если в 2023 году толстолобик можно было приобрести за 50 грн/кг, то в этом году цена составляет 80-100 грн/кг. Филе карпа подорожало со 170 до 200 грн/кг, а форель малосольная выросла в цене с 1 800 грн/кг до 2 000 грн/кг.
Особенно ощутимо подорожание икры. В 2023 году 100 граммов икры горбуши стоили 600 грн, а сейчас уже 700 грн. Икра кеты, которая стоила 700 грн за 100 грамм, сейчас обходится в 800 грн.
Мясо: от свинины до говядины
Мясо — еще одна подорожавшая категория. Свиные ребрышки, которые стоили 100 грн/кг в 2023 году, сейчас продаются за 170 грн/кг. Шея свиная выросла в цене с 230 до 250 грн/кг, а говяжий антрекот подорожал с 200 до 250 грн/кг.
В целом свинина и говядина подорожали на 15-30%, однако цены на некоторые виды, как голень или лопатка, остались на уровне прошлого года.
Однако, как свидетельствует опыт, на "Привозе" можно найти доступные продукты для праздничного стола. Рынок остается местом, где можно поторговаться и даже поесть.
Напомним, мы писали, как будут работать банки, почта и магазины в Одессе на праздники. Журналисты Новини.LIVE узнали у одесситов, где и как они будут встречать Новый год.
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