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Новогодний праздничный стол 2025 — сколько потратят одесситы

30 декабря 2024 21:33
Рвачова Анастасия - редактор
Как одесситы готовятся к Новому году 2025: праздничное настроение во время войны
Люди сидят за новогодним столом. Фото: Shutterstock
Рвачова Анастасия - редактор

Уже завтра украинцы соберутся за новогодними столами, чтобы провести 2024 год, а сегодня Одесса наполнена праздничным ажиотажем — утром во многих магазинах города огромные очереди. Люди пытаются успеть докупить все необходимое и захватить немного новогоднего настроения. Но вопрос остается: во сколько в этом году обойдется праздничный стол?

Об этом журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов.

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Стоимость праздничного стола

Большинство одесситов будут встречать Новый год дома — одни из-за ограничений комендантского часа, другие же просто хотят погрузиться в атмосферу семейного уюта и провести каждый миг с близкими. Поэтому на первый план выходит не стоимость праздничного стола, а настоящий антураж: домашнее тепло, общие традиции и особые моменты, которые делают эту ночь незабываемой. Однако супруги одесситов Анна и Андрей все же выделили определенный бюджет и уложились в него.

"Пока не считали. Праздновать будем дома вдвоем. Скорее всего, где-то уложимся в две тысячи гривен. Этого будет достаточно", — рассказывают Анна и Андрей.

Одессы Анна и Андрей. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одессы Анна и Андрей. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Также все покупки к праздничному столу уже совершила и Наталья Павловна. Однако одесситка поделилась, что ряд товаров она взяла задолго до суматохи, когда они были в акционной цене. Так что сумма у пенсионерки получилась достаточно приемлемая.

"Я уже потратила деньги на новогодний стол. Купила мандарин, сама ликер сделала, мясо. Где-то у меня на продукты вышло около полутора тысяч. Ну и плюс елка", — делится Наталья Павловна.

Одесситка Наталья Павловна. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Одесситка Наталья Павловна. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Экономия на праздничном столе

А вот Екатерина со своим парнем не планирует тратиться на праздничный стол. Девушка шутит, что они пойдут в гости к семье, потому ничего готовить не нужно. Но им пришлось отдать немалую сумму на подарки.

"Мы пойдем в гости, поэтому не собираемся тратить свои деньги. С собой разве что подарки возьмем, а все остальное из родных, с которыми и будем праздновать", — говорит Екатерина.

Одесситка Екатерина. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситка Екатерина. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Война в Украине

Есть и такие одесситы, которые в этом году отнюдь не планируют тратиться на новогодний стол и праздновать. Для них сейчас не время радоваться, когда часть страны остается под оккупацией, а вражеские ракеты продолжают ежедневно атаковать мирные города. В таких условиях праздник кажется слишком далеким от реальности, делится Максим. Поэтому для парня ночь с 31 на 1 января не будет особенной, как раньше.

"Я вообще в этом году не буду тратить на новогодний стол. Я не пью алкоголь, а мандарины можно и просто так поесть. Думаю, сейчас вообще не очень уместно праздновать", — отмечает Максим.

Одессит Максим. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская 
Одессит Максим. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Парня поддерживает и другая пара одесситов. Однако для Татьяны с Александром важен также финансовый аспект. А как делится молодежь, у них сейчас нет "лишних" средств для праздников. Поэтому новогодняя ночь у них пройдет достаточно скромно.

"Мы не будем тратить средства на новогодние праздники, потому что не за что жить. К тому же война в стране. Как-то не очень хочется праздновать", — заключают Татьяна и Александр.

Одессы Татьяна и Александр. Фото: Новости.LIVE/ Юлия Браславская
Одесситы Татьяна и Александр. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Несмотря на разные настроения, традиция собраться за празднично нарядным и щедрым новогодним столом для многих украинцев остается неизменной. Это момент, когда хочется оставить в памяти только лучшее из прошлого года и с надеждой и радостью встретить новый. Однако война вносит свои коррективы и каждый по-своему решает, как праздновать в это непростое время.

Напомним, Новини.LIVE сравнили стоимость овощей, фруктов, рыбы и мяса в 2023 и 2024 годах.

Также мы узнали у одесситов, где и как они будут встречать Новый год.

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