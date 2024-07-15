Прогноз погоди в Одесі на сьогодні, 15 липня

Люди купаються в морі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 15 липня, буде весь день спекотною. В місті зранку небо буде похмурим, а вже по обіді розпогодиться і хмари не затьмарять його до кінця дня. Без опадів. Температура повітря вдень підійметься до +37 °C. Вода у морі прогріється до +27 °C.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі 15 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +24...+26 °С, вдень +33...+35 °С.

Температура морської води +25...+26 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області 15 липня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі +21...+26 °С, місцями +16...+18°С, вдень +33...+38 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Погода в Україні 15 липня

Сьогодні по всій території України температура повітря протягом дня очікується в межах +26...+33 °С. На півдні та південному сході +37...+41 °С. Опади очікуються тільки на заході України.

Детальний прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Ми писали, що журналісти Новини.LIVE вирішили запитати в одеситів, як вони переносять спеку у блекаути. Містяни рятуються як можуть — хтось проводить дні біля Чорного моря, а хтось цілий день проводить у закладах з генераторами та прохолодними напоями.

Додамо, що синоптики зафіксували в Одесі температурні рекорди. Максимальна позначка на термометрі вчора досягнула +35,7 °С, що для цього дня є абсолютним рекордом за останні 70 років.