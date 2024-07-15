Прогноз погоды в Одессе на сегодня, 15 июля.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 15 июля, будет весь день жаркой. В городе утром небо будет пасмурным, а уже после обеда прояснится и облака не омрачат его до конца дня. Без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +37 °C. Вода в море прогреется до +27 °C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе 15 июля

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +24...+26°С, днем +33...+35°С.

Температура морской воды +25...+26 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области 15 июля

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью +21...+26°С, местами +16...+18°С, днем +33...+38°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Погода в Украине 15 июля

Сегодня на всей территории Украины температура воздуха в течение дня ожидается в пределах +26...+33 °С. На юге и юго-востоке +37...+41°С. Осадки ожидаются только на западе Украины.

Подробный прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Мы писали, что журналисты Новини.LIVE решили спросить у одесситов, как они переносят жару в блэкауты. Горожане спасаются как могут — кто проводит дни у Черного моря, а кто целый день проводит в заведениях с генераторами и прохладительными напитками.

Добавим, что синоптики зафиксировали в Одессе температурные рекорды. Максимальная отметка на термометре вчера достигла +35,7 °С, что в этот день является абсолютным рекордом за последние 70 лет.