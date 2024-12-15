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До берегів Одещини наближається британський розвідник

15 грудня 2024 14:29
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Над Чорним морем помічений британський розвідник
Boeing P-8A Poseidon. Фото: mil.in.ua
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Морський патрульний літак Boeing P-8A Poseidon ВМС США наближається до берегів Одещини зараз, 15 грудня. Його місія — спостереження за кримським напрямком.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Рух літака НАТО. Фото: скриншот

Літак НАТО над Чорним морем

Літак зараз знаходиться над узбережжям Румунії, поблизу територіальних вод Одещини. Boeing P-8A Poseidon веде спостереження за кримським напрямком, відстежуючи активність у Чорному морі.

Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon — це багатофункціональний морський патрульний літак, розроблений на базі цивільного Boeing 737. Його основне призначення — проведення розвідки, патрулювання узбережжя та протичовнових операцій. Poseidon оснащений системами виявлення підводних об’єктів, радари якого дозволяють відстежувати об’єкти на воді та під водою, а також виконувати цілодобове спостереження за визначеними зонами.

Окрім розвідувальної діяльності, цей літак здатний здійснювати протикорабельні та протичовнові місії, адже оснащений торпедами та ракетами, що дає йому змогу забезпечувати безпеку прибережних зон НАТО в умовах зростання напруженості в регіоні.

Нагадаємо, ми писали про ситуацію з ракетоносіями у Чорному морі. Також повідомляли, що у Керченській протоці потужний шторм сьогодні розламав навпіл два російські судна з нафтопродуктами.

Одеса розвідка літак Чорне море Одеська область Новини Одеси

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