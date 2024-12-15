ВМС ЗСУ: Російські кораблі у Чорному морі сьогодні відсутні

Ракетоносії на чергуванні. Фото ілюстративне: росЗМІ

Станом на ранок 15 грудня в Чорному та Азовському морях не зафіксовано ворожих кораблів. У Середземному морі перебувають 7 кораблів РФ, з яких 4 є носіями ракет "Калібр" із загальним залпом до 41 ракети. Росія продовжує порушувати міжнародні морські конвенції.

Про це у неділю, 14 грудня, повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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Фото: ВМС ЗСУ

Рух морем не зупинився

Протягом доби в інтересах Росії Керченською протокою пройшли 4 судна. Жодне з них не увійшло до Чорного моря, а в Азовське море прямували 4 судна, з яких 2 прибули з протоки Босфор.

Росіяни вимикають системи навігації

Військові наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі (SOLAS) 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх кораблях. Це ускладнює моніторинг безпеки судноплавства та створює додаткові ризики в регіоні.

Нагадаємо, ставки на перевезення Чорним морем зернових з України продовжують знижуватися. Також ми писали, що за цей рік українським морським коридором експортували понад 90 мільйонів тонн продукції.