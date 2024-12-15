ВМС ВСУ: Российские корабли в Черном море сегодня отсутствуют

Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ

По состоянию на утро 15 декабря в Черном и Азовском морях не зафиксированы вражеские корабли. В Средиземном море находятся 7 кораблей РФ, из которых 4 являются носителями ракет "Калибр" с общим залпом до 41 ракеты. Россия продолжает нарушать международные морские конвенции.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю не остановилось

В течение суток в интересах России Керченским проливом прошли 4 судна. Ни одно из них не вошло в Черное море, а в Азовское море следовали 4 судна, из которых 2 прибыли из пролива Босфор.

Россияне выключают системы навигации

Военные отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) в 1974 году, отключая систему автоматической идентификации на своих кораблях. Это усложняет мониторинг безопасности судоходства и создает дополнительные риски в регионе.

Напомним, ставки на перевозку по Черному морю зерновых из Украины продолжают снижаться. Также мы писали, что за этот год украинский морской коридор экспортировали более 90 миллионов тонн продукции.