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Военные рассказали о ситуации с ракетоносителями в Черном море

15 декабря 2024 11:55
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
ВМС ВСУ: Российские корабли в Черном море сегодня отсутствуют
Ракетоносители на дежурстве. Фото иллюстративное: росСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

По состоянию на утро 15 декабря в Черном и Азовском морях не зафиксированы вражеские корабли. В Средиземном море находятся 7 кораблей РФ, из которых 4 являются носителями ракет "Калибр" с общим залпом до 41 ракеты. Россия продолжает нарушать международные морские конвенции.

Об этом в воскресенье, 14 декабря, сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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Информация о количестве кораблей в морях.
Фото: ВМС ВСУ

Движение по морю не остановилось

В течение суток в интересах России Керченским проливом прошли 4 судна. Ни одно из них не вошло в Черное море, а в Азовское море следовали 4 судна, из которых 2 прибыли из пролива Босфор.

Россияне выключают системы навигации

Военные отмечают, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море (SOLAS) в 1974 году, отключая систему автоматической идентификации на своих кораблях. Это усложняет мониторинг безопасности судоходства и создает дополнительные риски в регионе.

Напомним, ставки на перевозку по Черному морю зерновых из Украины продолжают снижаться. Также мы писали, что за этот год украинский морской коридор экспортировали более 90 миллионов тонн продукции.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы угроза кораблей ракетоноситель

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