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К берегам Одесчины приближается британский разведчик

15 декабря 2024 14:29
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Над Черным морем замечен британский разведчик
Boeing P-8A Poseidon. Фото: mil.in.ua
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Морской патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США близится к берегам Одесчины сейчас, 15 декабря. Его миссия — наблюдение за крымским направлением.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Движение самолета НАТО. Фото: скриншот

Самолет НАТО над Черным морем

Самолет сейчас находится на побережье Румынии, вблизи территориальных вод Черного моря. Boeing P-8A Poseidon ведет наблюдение за крымским направлением, отслеживая активность в Черном море.

Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon — это многофункциональный морской патрульный самолет, разработанный на базе гражданского Boeing 737. Его основное предназначение — проведение разведки, патрулирование побережья и противолодочных операций. Poseidon оснащен системами обнаружения подводных объектов, радары которого позволяют отслеживать объекты на воде и под водой, а также выполнять круглосуточное наблюдение за определенными зонами.

Кроме разведывательной деятельности, этот самолет способен осуществлять противокорабельные и противолодочные миссии, ведь оснащен торпедами и ракетами, что позволяет обеспечивать безопасность прибрежных зон НАТО в условиях роста напряженности в регионе.

Напомним, мы писали о ситуации с ракетоносителями в Черном море. Также сообщали, что в Керченском проливе мощный шторм сегодня разломал пополам два российских судна с нефтепродуктами.

Одесса разведка самолет Черное море Одесская область Новости Одессы

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