В Одесі можна безкоштовно зробити мамографію

Лікар перевіряє результати мамографії. Фото: Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради

20 жовтня в Україні вважається Днем боротьби з захворюванням на рак молочної залози. У зв'язку з цим в Одесі сьогодні можна безоплатно зробити мамографію.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради долучився до Всеукраїнського дня боротьби з раком молочної залози, що є однією з провідних онкопатологій у жінок. Медики нагадують, що онкозахворювання молочної залози можна попередити або повністю вилікувати при виявленні на ранній стадії. Для цього кожна жінка після 40 років має раз на рік проходити мамографічний скринінг", — йдеться у повідомленні.

Де можна зробити діагностику

Консультативно-діагностичний центр №6 — вул. Зоопаркова, 8, Міський центр здоров’я сім’ї.

Телефони для запису: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03.

Консультативно-діагностичний центр №20 — вул. Левітана, 62.

Телефон: (048) 798-80-19.

Консультативно-діагностичний центр №29 — просп. Добровольського,100.

Телефони: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46.

Зазначимо, для того, щоб пройти обстеження безоплатно, повинно бути направлення від сімейного лікаря.

Нагадаємо, в міських медзакладах Одеси провели тиждень профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань. Під час акції сімейні лікарі обстежили загалом 6077 осіб, зокрема 2 574 чоловіків та 3 503 жінки.