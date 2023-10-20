Ко Дню борьбы с раком в Одессе можно бесплатно сделать маммографию
20 октября в Украине считается Днем борьбы с заболеванием раком молочной железы. В связи с этим в Одессе сегодня можно безвозмездно сделать маммографию.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"Департамент здравоохранения Одесского городского совета присоединился ко Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы, являющейся одной из ведущих онкопатологий у женщин. Медики напоминают, что онкозаболевания молочной железы можно предупредить или полностью вылечить при обнаружении на ранней стадии. Для этого каждая женщина после 40 лет должен раз в год проходить маммографический скрининг", — говорится в сообщении.
Где можно сделать диагностику
- Консультативно-диагностический центр №6 — ул. Зоопарковая, 8, Городской центр здоровья семьи.
Телефоны для записи: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03.
- Консультативно-диагностический центр №20 — ул. Левитана, 62.
Телефон: (048) 798-80-19.
- Консультативно-диагностический центр №29 — просп. Добровольского,100.
Телефоны: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46.
Отметим, для того чтобы пройти обследование безвозмездно, должно быть направление от семейного врача.
Напомним, в городских медучреждениях Одессы была проведена неделя профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. Во время акции семейные врачи обследовали в общей сложности 6077 человек, в том числе 2 574 мужчин и 3 503 женщины.
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