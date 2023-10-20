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Ко Дню борьбы с раком в Одессе можно бесплатно сделать маммографию

20 октября 2023 15:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе можно бесплатно сделать маммографию
Врач проверяет результаты маммографии. Фото: Департамент здравоохранения Одесского городского совета
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

20 октября в Украине считается Днем борьбы с заболеванием раком молочной железы. В связи с этим в Одессе сегодня можно безвозмездно сделать маммографию.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Департамент здравоохранения Одесского городского совета присоединился ко Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы, являющейся одной из ведущих онкопатологий у женщин. Медики напоминают, что онкозаболевания молочной железы можно предупредить или полностью вылечить при обнаружении на ранней стадии. Для этого каждая женщина после 40 лет должен раз в год проходить маммографический скрининг", — говорится в сообщении.

Где можно сделать диагностику

  • Консультативно-диагностический центр №6 — ул. Зоопарковая, 8, Городской центр здоровья семьи.

Телефоны для записи: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03.

  • Консультативно-диагностический центр №20 — ул. Левитана, 62.

Телефон: (048) 798-80-19.

  • Консультативно-диагностический центр №29 — просп. Добровольского,100.

Телефоны: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46.

Отметим, для того чтобы пройти обследование безвозмездно, должно быть направление от семейного врача.

Напомним, в городских медучреждениях Одессы была проведена неделя профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. Во время акции семейные врачи обследовали в общей сложности 6077 человек, в том числе 2 574 мужчин и 3 503 женщины.

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