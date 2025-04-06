Виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені

Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні уранці, 6 квітня, на міжнародній трасі Одеса-Рені зафіксовані локальні затори. Окрім цього, невелика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускних пунктах в Молдову та Румунію.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" затор спостерігається по дорозі до КПП, а саме перед транзитною ділянкою, яка пролягає через територію Республіки Молдова. На останній ділянці затор сягає до кілометра. Також є невеликі черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" теж вільна.

Затори у бік Молдови. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході, пункту пропуску "Орлівка — Ісакча", теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Нагадаємо, на Одещині 91-річний чоловік 1933 року народження вперше отримав паспорт у формі ID-картки. Також ми писали, що в Одесі упорядкують паркування автомобілів біля ринку "Книжка".