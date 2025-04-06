Выезд за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени

Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня утром, 6 апреля, на международной трассе Одесса-Рени зафиксированы локальные пробки. Кроме этого, небольшое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускных пунктах в Молдову и Румынию.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пробка наблюдается по дороге к КПП, а именно перед транзитным участком, который пролегает через территорию Республики Молдова. На последнем участке пробка достигает до километра. Также есть небольшие очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" тоже свободен.

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Пробки в сторону Молдовы. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

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Напомним, в Одесской области 91-летний мужчина 1933 года рождения впервые получил паспорт в форме ID-карты. Также мы писали, что в Одессе упорядочат парковку автомобилей возле рынка "Книжка".

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