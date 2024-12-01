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До кордонів добратися важко — ситуація на трасі Одеса-Рені

1 грудня 2024 09:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса-Рені: черги до Молдови та Румунії сьогодні
Прикордонник перевіряє документи у жінки. Фото ілюстративне: ДПСУ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Зранку 1 грудня на трасі Одеса-Рені утворилися масштабні затори у напрямку південних кордонів. Водії, які прямують до південних кордонів з Молдовою та Румунією, змушені стояти у чергах, що розтягнулися на кілька кілометрів. Основні місця заторів — КПП Паланка, Старокозаче та Орлівка.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Паланки та Старокозачого

За даними сервісу, на ділянках дороги до пунктів пропуску в Паланці та Старокозачому утворилися масштабні затори, які призводять до затримок у пересуванні для всіх, хто прямує на південь з метою перетину кордону з Молдовою або Румунією. Затримка у русі спостерігається у районі Нижньодністровського національного парку. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що свідчить про серйозне уповільнення руху. 

Затор до Паланки
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Затори тут позначені помаранчевим кольором, що вказує на меншу, проте все ще відчутну, інтенсивність затримок.

Затор до Старокозачого
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки та Рені

Значний рух спостерігається й на інших напрямках, які ведуть до міжнародних пунктів пропуску з Румунією. Так, на ділянці траси поблизу населених пунктів Татарбунари, Броска та Ізмаїл, рух автівок також сильно уповільнений. Зокрема, у напрямку КПП "Орлівка" — основного пункту пропуску на румунському кордоні, — зафіксовано великі черги на виїзд.

Затор до Рені
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає, але на в'їзді утворився затор, позначений червоним кольором на мапі. 

Нагадаємо, у селищі Ліски Одеського району заплановано будівництво нової пішохідної доріжки за понад три мільйони. Також за 10 місяців 2024 року в Одеській області зареєстровано понад сто випадків сказу серед тварин.

Одеса Одеська область затори Одеська ОДА Новини Одеси черги на кордоні

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