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До границ добраться трудно — ситуация на трассе Одесса-Рени

1 декабря 2024 09:48
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса-Рени: очереди в Молдову и Румынию сегодня
Пограничник проверяет документы у женщины. Фото иллюстративное: ГПСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Утром 1 декабря на трассе Одесса-Рени образовались масштабные пробки в направлении южных границ. Водители, направляющиеся к южным границам с Молдовой и Румынией, вынуждены стоять в очередях, растянувшихся на несколько километров. Основные места пробок — КПП Паланка, Старокозачье и Орловка.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в Паланку и Старокозачье

По данным сервиса, на участках дороги к пунктам пропуска в Паланке и Старокозачьем образовались масштабные пробки, приводящие к задержкам в передвижении для всех, кто направляется на юг с целью пересечения границы с Молдовой или Румынией. Задержка в движении наблюдается в районе Нижнеднестровского национального парка. Этот участок отмечен красным цветом на карте, что свидетельствует о серьезном замедлении движения.

Затор в Паланку
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Участок в КПП "Старокозачье — Тудора" также перегружен. Пробки здесь обозначены оранжевым цветом, что указывает на меньшую, однако все еще ощутимую, интенсивность задержек.

Затор к Староказачьему
Дорога к Старокозачьему. Фото: скриншот

Пробки в Орловку и Рени

Значительное движение наблюдается и в других направлениях, ведущих к международным пунктам пропуска с Румынией. Так, на участке трассы вблизи населенных пунктов Татарбунары, Броска и Измаила, движение автомобилей также сильно замедлено. В частности, в направлении КПП "Орловка" — основного пункта пропуска на румынской границе — зафиксированы большие очереди на выезд.

Затор в Рени
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джюрджюлешть" очередей на выезд из Украины нет, но на въезде образовалась пробка, обозначенная красным цветом на карте.

Напомним, в поселке Лески Одесского района запланировано строительство новой пешеходной дорожки более чем за три миллиона. Также за 10 месяцев 2024 года в Одесской области зарегистрировано более ста случаев бешенства среди животных.

Одесса Одесская область пробки Одесская ОГА Новости Одессы очереди на границе

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