Україна
До Молдови не виїхати — де затори на трасі Одеса-Рені

До Молдови не виїхати — де затори на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 15:15
Затори на трасі Одеса–Рені 15 грудня: які рекомендації для водіїв
Автівки в черзі на КПП. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Сьогодні, 15 грудня, у понеділок, на трасі Одеса–Рені спостерігаються значні затори, які суттєво ускладнюють рух у напрямку молдовського кордону. Водіям рекомендують враховувати можливі затримки та планувати поїздки заздалегідь.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

На дорозі до пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" зафіксовано сильні затори. Значне скупчення автівок фіксується на виїзді з Одеси, на під’їзді до кордону та безпосередньо на самому КПП "Паланка". Шлях до кордону займе близько 1 години 22 хвилин.
 

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Молдови. Фото: скриншот з Google Maps

Затори до Старокозачого

Рух у бік КПП "Старокозаче" також ускладнений. Затори утворилися, на виїзді з Одеси, біля КПП "Паланка", та беспосередньо на самому кордоні Старокозаче — Тудора. Орієнтовний час у дорозі становить понад півтори години.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Старокозачого. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Рені

Рух у напрямку Рені поблизу молдовського кордону наразі сповільнений. Однак після проходження транзитної зони на пункті пропуску "Паланка" дорога суттєво розвантажується, що дозволяє їхати без затримок і зупинок. Загальний час у дорозі становить приблизно півтори години. Крім того, існує альтернативний маршрут, який переважно проходить територією Молдови.

Затори до Молдови на трасі Одеса-Рені
Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що Молдова почала вимагати нові документи у водіїв на кордоні. Також ми писали про те, що Румунія посилила перевірки на КПП з Україною.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
