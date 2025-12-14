Документи для в’їзду до Молдови: які вимоги

Прикордонник перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На молдовському кордоні різко побільшало відмов у в’їзді для українських водіїв. Причина у вимогах до технічного стану авто, без підтверджувальних документів перетнути пункт пропуску неможливо.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Молдова від усіх автомобілістів проходити техогляд перед в’їздом на свою територію. Цей сертифікат тепер є ключовим документом, без якого прикордонники просто не пропускають транспорт.

Отримати документ можна лише на сертифікованій станції. Огляд включає перевірку гальм, освітлення, вихлопної системи та інших параметрів, що впливають на безпеку руху.

Що потрібно мати при собі

Крім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

"Зелена карта" — міжнародна страховка;

віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною: зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, як зміняться умови в'їзду для українців у 2026. Також ми писали, чому можуть відмовити у в’їзді до Румунії.