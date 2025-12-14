Документы для въезда в Молдову: какие требования

Пограничник проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На молдавской границе резко увеличилось количество отказов во въезде для украинских водителей. Причина в требованиях к техническому состоянию авто, без подтверждающих документов пересечь пункт пропуска невозможно.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Новые требования для путешествий в Молдову

Молдова требует от всех автомобилистов проходить техосмотр перед въездом на свою территорию. Этот сертификат теперь является ключевым документом, без которого пограничники просто не пропускают транспорт.

Получить документ можно только на сертифицированной станции. Осмотр включает проверку тормозов, освещения, выхлопной системы и других параметров, влияющих на безопасность движения.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны следующие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" — международная страховка;

виньетка — подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом: оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

Напомним, как изменятся условия въезда для украинцев в 2026. Также мы писали, почему могут отказать во въезде в Румынию.