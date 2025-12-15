Пробки на трассе Одесса-Рени 15 декабря: какие рекомендации для водителей

Машины в очереди на КПП. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Сегодня, 15 декабря, в понедельник, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки, которые существенно затрудняют движение в направлении молдавской границы. Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки и планировать поездки заранее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки в Молдову

На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы сильные пробки. Значительное скопление автомобилей фиксируется на выезде из Одессы, на подъезде к границе и непосредственно на самом КПП "Паланка". Путь к границе займет около 1 часа 22 минут. Пробки до Молдовы. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Староказачьего

Движение в сторону КПП "Староказачье" также затруднено. Пробки образовались на выезде из Одессы, возле КПП "Паланка", и непосредственно на самой границе Староказачье — Тудора. Ориентировочное время в пути составляет более полутора часов.

Пробки до Староказачьего. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки на Рени

Движение в направлении Рени вблизи молдавской границы пока замедлено. Однако после прохождения транзитной зоны на пункте пропуска "Паланка" дорога существенно разгружается, что позволяет ехать без задержек и остановок. Общее время в пути составляет примерно полтора часа. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.

Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали о том, что Молдова начала потребовть новые документы у водителей на границе. Также мы писали, что Румыния усилила проверки на КПП с Украиной.