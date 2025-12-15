Пробки на трассе Одесса-Рени 15 декабря: какие рекомендации для водителей

В Молдову не выехать — где пробки на трассе Одесса-Рени
Сегодня, 15 декабря, в понедельник, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки, которые существенно затрудняют движение в направлении молдавской границы. Водителям рекомендуют учитывать возможные задержки и планировать поездки заранее.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
На дороге к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" зафиксированы сильные пробки. Значительное скопление автомобилей фиксируется на выезде из Одессы, на подъезде к границе и непосредственно на самом КПП "Паланка". Путь к границе займет около 1 часа 22 минут.
Пробки до Староказачьего
Движение в сторону КПП "Староказачье" также затруднено. Пробки образовались на выезде из Одессы, возле КПП "Паланка", и непосредственно на самой границе Староказачье — Тудора. Ориентировочное время в пути составляет более полутора часов.
Пробки на Рени
Движение в направлении Рени вблизи молдавской границы пока замедлено. Однако после прохождения транзитной зоны на пункте пропуска "Паланка" дорога существенно разгружается, что позволяет ехать без задержек и остановок. Общее время в пути составляет примерно полтора часа. Кроме того, существует альтернативный маршрут, который преимущественно проходит по территории Молдовы.
