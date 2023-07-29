До Одеси прибула місія ЮНЕСКО для оцінки завданої шкоди місту

Місія ЮНЕСКО в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні зранку до Одеси прибула комісія ЮНЕСКО для встановлення повних збитків, які завдали росіяни місту ударами з 19 по 23 липня. Фахівці вже почали роботу.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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"Роботу розпочато. Місія фіксуватиме наслідки атак росіян, все документуватиме", — сказав мер Одеси Геннадій Труханов.

Також до відновлення історичних пам'яток в Одесі долучиться Греція. Консульство цієї країни зазнало руйнувань в одну з атак.

Генеральний консул Грецької Республіки в Одесі Дімітріос Дохтсіс заявив, що їхня країна засуджує атаки по історичному центру міста, що перебуває під захистом ЮНЕСКО. Тому вони сприятимуть якнайшвидшому відновленню двох пам'яток.

"Греція візьме участь у відновленні постраждалих пам'яток архітектури. Особливо це стосується будинків з грецькою історією, а саме будинку Папудової та будинку Родоканакі", — сказав дипломат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 27 липня відвідав Одесу та оглянув Спасо-Преображенський кафедральний собор. Там він міг побачити масштаб руйнувань храму.

Додамо, окупанти ведуть цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру. Протягом 9 днів РФ завдали ударів, що призвели до пошкодження або часткового знищення 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.