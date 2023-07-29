В Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО для оценки нанесенного ущерба городу

Миссия ЮНЕСКО в Одессе. Фото: Одесский городской совет

Сегодня утром в Одессу прибыла комиссия ЮНЕСКО для установления полного ущерба , который нанесли россияне городу ударами с 19 по 23 июля. Специалисты уже приступили к работе.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Работа начата. Миссия будет фиксировать последствия атак россиян, все будет документировать", — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Также к обновлению исторических памятников в Одессе присоединится Греция. Консульство этой страны подверглось разрушениям в одну из атак.

Генеральный консул Греческой Республики в Одессе Димитриос Дохтсис заявил, что их страна осуждает атаки по находящемуся под защитой ЮНЕСКО историческому центру города. Поэтому они будут способствовать скорейшему восстановлению двух памятников.

"Греция примет участие в восстановлении пострадавших памятников архитектуры. Особенно это касается домов с греческой историей, а именно дома Папудовой и дома Родоканаки", — сказал дипломат.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля посетил Одессу и осмотрел Спасо-Преображенский кафедральный собор. Там он мог увидеть масштаб разрушений храма.

Добавим, оккупанты ведут целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру. В течение 9 дней РФ нанесли удары, повлекшие повреждение или частичное уничтожение 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов.