До кінця наступного тижня Одеса має вийти на звичайні графіки відключень світла: Володимир Кудрицький про ситуацію в місті

Поки мережі працюватимуть від генераторів

За добу вдалося відновити енергопостачання 200 тисячам мешканців Одеси та району, енергетики працюють над подачею світла ще 280 тисяч людей. Для того, аби не посилити навантаження на мережі буде впроваджено нові графіки відключень.



Про це повідомив одеситів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький



З усієї України до Одеси везуть дизель-генератори, з допомогою яких можливо буде заживити критичну інфраструктуру. За словами голови правління НЕК "Укренерго", таким чином потужності, що звільнилися,

передадуть до цивільних абонентів.

"Потужність, яку споживає критична інфраструктура, можна перевести на автономні джерела живлення. Таким чином вивільнити енергію для подачі її населенню", — розповідає Володимир Кудрицький.

Нові графіки та прогнози



У зв'язку зі цим графіки відключень можуть пом’якшитися — перейти з графіку 2 через 12 на 2 через 10. Тим часом поки вирівнюватимуть подачу світла завдяки генераторам, енергетики відновлюватимуть мережі і вже до п’ятниці наступного тижня обіцяють вийти на звичайні графіки відключень.



"До кінця наступного робочого тижня ми маємо виконати всі необхідні роботи. На об’єкті є всі ресурси, як матеріальні, так і людські. Там працює п'ять аварійних бригад, і це максимум, який там можна розмістити", — зазначає Володимир Кудрицький.

Попередньо голова НЕК спростовує чутки про диверсію на енергооб’єктах, пояснюючи це значним пошкодженням деталей. Адже після атак дронами-камікадзе відновити деякі деталі було неможливо.

Нагадаємо, після аварії на енергооб'єкті Одесу рятують генераторами, 25 з яких вже доставили з Міністерства енергетики. Проте значна кількість споживачів все ще без світла.

В Одесі вдруге за останню добу сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Відтак, електроенергія з’явиться після повного відновлення мереж.