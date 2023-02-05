До конца следующей недели Одесса должна выйти на обычные графики отключения света: Владимир Кудрицкий о ситуации в городе

Пока сети будут работать от генераторов

За сутки удалось возобновить энергоснабжение 200 тысяч жителей Одессы и района, энергетики работают над подачей света еще 280 тыс. человек. Для того чтобы не усилить нагрузку на сети, будут внедрены новые графики отключений.



Об этом сообщил одесситов председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий



Со всей Украины в Одессу везут дизель-генераторы. С помощью которых можно будет питать критическую инфраструктуру. По словам председателя правления НЭК Укрэнерго, таким образом освободившиеся мощности

передадут гражданским абонентам.

"Мощность потребляемая критической инфраструктурой можно перевести на автономные источники питания. Таким образом высвободить энергию для подачи ее населению", — рассказывает Владимир Кудрицкий.

Новые графики и прогнозы



В связи с этим графики отключений могут смягчиться — перейти из графика 2 через 12 на 2 через 10. Между тем пока будут выравнивать подачу света благодаря генераторам, энергетики будут восстанавливать сети и уже к пятнице на следующей неделе обещают выйти на обычные графики отключений.



"До конца следующей рабочей недели мы должны выполнить все необходимые работы. На объекте есть все ресурсы как материальные, так и человеческие. Там работает 5 аварийных бригад и это максимум, который там можно разместить", — отмечает Владимир Кудрицкий.

Предварительно глава НЭК опровергает слухи о диверсии на энергообъектах, объясняя это значительным повреждением деталей. Ведь после атак дронами-камикадзе восстановить некоторые детали было невозможно.

Напомним, после аварии на энергообъекте Одессу спасают генераторами, 25 из которых уже были доставлены из Министерства энергетики. Однако значительное количество потребителей все еще без света.

В Одессе второй раз за последние сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.