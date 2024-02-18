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До портів Великої Одеси прямують десять суден

18 лютого 2024 14:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
До портів Великої Одеси прямують десять суден
Балкер EIRINI S. Фото: MarineTraffic
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогодні, 18 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають майже тридцять суден. Ще десять прямують на вхід. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.

Рух суден у Чорному морі

Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 9 суден, ще 14 — у Чорноморську та 5 — у Південному. Крім того, ще 15 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 10.

До портів Великої Одеси прямують десять суден - фото 1
Судна у портах Великої Одеси. Фото: скриншот

Робота зернових коридорів

Нагадаємо, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.

Також ми писали, що українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси. 

Додамо, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.

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