До портів Великої Одеси прямують десять суден
Станом на сьогодні, 18 лютого, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають майже тридцять суден. Ще десять прямують на вхід.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic.
Рух суден у Чорному морі
Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 9 суден, ще 14 — у Чорноморську та 5 — у Південному. Крім того, ще 15 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 10.
Робота зернових коридорів
Нагадаємо, що від початку дії самостійних гуманітарних коридорів у Чорному морі, Україна транспортувала понад 20 мільйонів тонн вантажів. Відомо, що за пів року з портів Великої Одеси вийшло 700 суден.
Також ми писали, що українським зерновим коридором у Чорному морі рухається перший торговий балкер, який транспортує гуманітарний вантаж. Судно доставить до Нігерії 25 тисяч тонн пшениці, яка вийшла з портів Великої Одеси.
Додамо, що Болгарія, Румунія і Туреччина можуть розпочати роботу у рамках Об'єднаної групи з розмінування Чорного моря у квітні-травні цього року. Ці три країни вже давно проводять спільні навчання, щоб бути готовими до такої ситуації.
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