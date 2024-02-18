В порты Большой Одессы направляются десять судов

Балкер EIRINI S. Фото: MarineTraffic

На сегодня, 18 февраля, в портах Большой Одессы на погрузке находятся почти тридцать судов. Еще десять направляются на вход.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

Движение судов в Черном море

Пока известно, что в порту Одессы стоят 9 судов, еще 14 — в Черноморске и 5 — в Южном. Кроме того, еще 15 судов следует на выход из портов, а на вход — 10.

Суда в портах Большой Одессы. Фото: скриншот

Работа зерновых коридоров

Напомним, что с начала действия самостоятельных гуманитарных коридоров в Черном море Украина транспортировала более 20 миллионов тонн грузов. Известно, что за полгода из портов Большой Одессы вышли 700 судов.

Также мы писали, что по украинскому зерновому коридору в Черном море движется первый торговый балкер, транспортирующий гуманитарный груз. Судно доставит в Нигерию 25 тысяч тонн пшеницы, вышедшей из портов Большой Одессы.

Болгария, Румыния и Турция могут начать работу в рамках Объединенной группы по разминированию Черного моря в апреле-мае этого года. Эти три страны уже давно проводят совместные учения, чтобы быть готовыми к такой ситуации.