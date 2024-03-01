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До портів Великої Одеси прямують суда на завантаження — подробиці експорту

1 березня 2024 14:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
До портів Великої Одеси прямують суда на завантаження — подробиці експорту
Завантаження зерна у трюми. Фото: АМПУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 1 березня, в портах Великої Одеси на завантаженні перебувають десятки суден. Найбільше здійснюється експорт агропродукції, також значну частину становить металургія. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних порталу MarineTraffic

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Наразі відомо, що в порту Одеси стоять 17 суден, ще 12 — у Чорноморську, та 8 — у Південному. Серед усіх суден є три хімічні танкери. Крім того, ще 13 суден прямують на вихід з портів, а на вхід — 10.

Робота Дунайських портів

Крім того, біля Сулінського каналу утворилася черга з балкерів, які мають зайти до Дунайських портів. Наразі в Ізмаїлі, Усть-Дунайську та Кілії є понад 30 суден, які перевалюють агро- та металопродукцію. Переважна частина їх вирушить на перевалку до європейських портів на Дунаї. 

Нагадаємо, що робота українського коридору не припиняється, обсяг експорту з портів Великої Одеси майже досяг довоєнного рівня. Український коридор і порти Дунаю сьогодні забезпечують понад 90% агроекспорту. 

Також ми писали, що найближчим часом в Україні відправлять перші судна з контейнерами до Констанци. Також триває робота щодо збільшення обсягів експорту українським морським коридором.

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