В порты Большой Одессы направляются суда на загрузку — подробности экспорта

Загрузка зерна в трюмы. Фото: АМПУ

На сегодня, 1 марта, в портах Большой Одессы на загрузке находятся десятки судов. Больше всего осуществляется экспорт агропродукции, также значительную часть составляет металлургия.

Об этом Новинии.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic.

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Пока известно, что в порту Одессы стоят 17 судов, еще 12 — в Черноморске, и 8 — в Южном. Среди всех судов есть три химических танкера. Кроме того, еще 13 судов следует на выход из портов, а на вход — 10.

Работа Дунайских портов

Кроме того, возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию. Подавляющая часть их отправится на перевалку в европейские порты на Дунае.

Напомним, что работа украинского коридора не прекращается, объем экспорта из портов Большой Одессы почти достиг довоенного уровня. Украинский коридор и порты Дуная сегодня обеспечивают более 90% агроэкспорта.

Также мы писали, что в ближайшее время в Украину отправят первые суда с контейнерами в Констанцу. Также идет работа по увеличению объемов экспорта украинским морским коридором.