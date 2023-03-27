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До уваги водіїв: в Одесі сьогодні заплановано ремонт доріг

27 березня 2023 12:17
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
До уваги водіїв: в Одесі сьогодні заплановано ремонт доріг
Деякі ділянки міських доріг необхідно об’їжджати
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

На міських дорогах Одеси сьогодні заплановані ремонтні роботи. Водіїв просять прибрати автомобілі із ділянок, де проходить благоустрій.

Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства Одеської міської ради.

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Профілактика та ремонтны роботи відбуватимуться протягом дня на дорогах за наступними адресами:

  • пл. 10 Квітня,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Ольгіївська /вул. Манежна,
  • вул. Ч. Козацтва,
  • вул. От. Головатого – очищення дощоприймачів та промивка рукавів;
  • Хаджибейська дорога – очищення канави;
  • Швейцарські сходи — очищення лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на міжнародній трасі Одеса - Рені планують облаштувати місця для відстою транспорту. В Службі автомобільних доріг вже готують відповідні проєкти.Крім того, на цій трасі планують реалізувати ще один проєкт. Мова йде про розширення окремих ділянок дороги "Одеса-Рені". Це є вимушена міра, бо дорогу ремонтували та будували з розрахунку експлуатації в мирний час. Втім, життя внесло свої корективи: транспортний потік на ній збільшився в кілька разів.  

"У планах розширення найінтенсивніших ділянок руху: це "КПП Одеса (в’їзд до Одеси) – Маяки", "Ізмаїл-Рені", "Кирнички-Ізмаїл", — зазначили у САД.

Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху.

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