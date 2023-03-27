До уваги водіїв: в Одесі сьогодні заплановано ремонт доріг
На міських дорогах Одеси сьогодні заплановані ремонтні роботи. Водіїв просять прибрати автомобілі із ділянок, де проходить благоустрій.
Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства Одеської міської ради.
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Профілактика та ремонтны роботи відбуватимуться протягом дня на дорогах за наступними адресами:
- пл. 10 Квітня,
- вул. М. Говорова,
- вул. Ольгіївська /вул. Манежна,
- вул. Ч. Козацтва,
- вул. От. Головатого – очищення дощоприймачів та промивка рукавів;
- Хаджибейська дорога – очищення канави;
- Швейцарські сходи — очищення лотків.
"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.
Зазначимо, на міжнародній трасі Одеса - Рені планують облаштувати місця для відстою транспорту. В Службі автомобільних доріг вже готують відповідні проєкти.Крім того, на цій трасі планують реалізувати ще один проєкт. Мова йде про розширення окремих ділянок дороги "Одеса-Рені". Це є вимушена міра, бо дорогу ремонтували та будували з розрахунку експлуатації в мирний час. Втім, життя внесло свої корективи: транспортний потік на ній збільшився в кілька разів.
"У планах розширення найінтенсивніших ділянок руху: це "КПП Одеса (в’їзд до Одеси) – Маяки", "Ізмаїл-Рені", "Кирнички-Ізмаїл", — зазначили у САД.
Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху.