До уваги водіїв: в Одесі сьогодні заплановано ремонт доріг

Деякі ділянки міських доріг необхідно об’їжджати

На міських дорогах Одеси сьогодні заплановані ремонтні роботи. Водіїв просять прибрати автомобілі із ділянок, де проходить благоустрій.

Про це повідомляє Департамент житлово-комунального господарства Одеської міської ради.

Профілактика та ремонтны роботи відбуватимуться протягом дня на дорогах за наступними адресами:

пл. 10 Квітня,

вул. М. Говорова,

вул. Ольгіївська /вул. Манежна,

вул. Ч. Козацтва,

вул. От. Головатого – очищення дощоприймачів та промивка рукавів;

Хаджибейська дорога – очищення канави;

Швейцарські сходи — очищення лотків.

"Шановні автолюбителі, не залишайте автотранспорт на решітках дощоприймачів, і в безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки",— йдеться у повідомленні.

Зазначимо, на міжнародній трасі Одеса - Рені планують облаштувати місця для відстою транспорту. В Службі автомобільних доріг вже готують відповідні проєкти.Крім того, на цій трасі планують реалізувати ще один проєкт. Мова йде про розширення окремих ділянок дороги "Одеса-Рені". Це є вимушена міра, бо дорогу ремонтували та будували з розрахунку експлуатації в мирний час. Втім, життя внесло свої корективи: транспортний потік на ній збільшився в кілька разів.

"У планах розширення найінтенсивніших ділянок руху: це "КПП Одеса (в’їзд до Одеси) – Маяки", "Ізмаїл-Рені", "Кирнички-Ізмаїл", — зазначили у САД.

Нагадаємо, в Одеській області розпочались роботи з ліквідації ямковості та вибоїн на автомобільних дорогах державного значення. Роботи виконуються на автошляхах з високою інтенсивністю руху.