К сведению водителей: в Одессе сегодня запланирован ремонт дорог

Некоторые участки городских дорог необходимо объезжать

На городских дорогах сегодня запланированы ремонтные работы. Водителей просят убрать автомобили с участков, где проходит благоустройство.

Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Одесского городского совета.

Профилактика и ремонтные работы будут проходить в течение дня на дорогах по следующим адресам:

пл. 10 Апреля,

ул. М. Говорова,

ул. Ольгиевская /ул. Манежно,

ул. Ч. Казачество,

ул. Вот. Головатого – очищение дождеприемников и промывка рукавов;

Хаджибейская дорога – очищение канавы;

Швейцарская лестница - очистка лотков.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

Отметим, на международной трассе Одесса – Рени планируют обустроить места для отстоя транспорта. Кроме того, на этой трассе планируют реализовать еще один проект. Речь идет о расширении отдельных участков дороги "Одесса-Рени". Это вынужденная мера, потому что дорогу ремонтировали и строили из расчета эксплуатации в мирное время. Впрочем, жизнь внесла свои коррективы: транспортный поток на ней увеличился в несколько раз.

"В планах расширения самых интенсивных участков движения: это "КПП Одесса (въезд в Одессу) – Маяки", "Измаил-Рени", "Кирнички-Измаил", — отметили в САД.

Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения.