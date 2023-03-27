К сведению водителей: в Одессе сегодня запланирован ремонт дорог
На городских дорогах сегодня запланированы ремонтные работы. Водителей просят убрать автомобили с участков, где проходит благоустройство.
Об этом сообщает Департамент жилищно-коммунального хозяйства Одесского городского совета.
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Профилактика и ремонтные работы будут проходить в течение дня на дорогах по следующим адресам:
- пл. 10 Апреля,
- ул. М. Говорова,
- ул. Ольгиевская /ул. Манежно,
- ул. Ч. Казачество,
- ул. Вот. Головатого – очищение дождеприемников и промывка рукавов;
- Хаджибейская дорога – очищение канавы;
- Швейцарская лестница - очистка лотков.
"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников, и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.
Отметим, на международной трассе Одесса – Рени планируют обустроить места для отстоя транспорта. Кроме того, на этой трассе планируют реализовать еще один проект. Речь идет о расширении отдельных участков дороги "Одесса-Рени". Это вынужденная мера, потому что дорогу ремонтировали и строили из расчета эксплуатации в мирное время. Впрочем, жизнь внесла свои коррективы: транспортный поток на ней увеличился в несколько раз.
"В планах расширения самых интенсивных участков движения: это "КПП Одесса (въезд в Одессу) – Маяки", "Измаил-Рени", "Кирнички-Измаил", — отметили в САД.
Напомним, в Одесской области начались работы по ликвидации ямочности и выбоин на автомобильных дорогах государственного значения. Работы выполняются на дорогах с высокой интенсивностью движения.