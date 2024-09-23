Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети arrow

До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети

23 вересня 2024 09:48
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто з одеситів залишився без світла 23 вересня
Електрики відновлюють електропостачання. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 23 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у понеділок, 23 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:
До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети - фото 1
Інформація про відключення світла 23 вересня. Фото: скриншот

Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:  

  • 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18а; 
  • 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;
  • 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18; 
  • Героїв оборони Одеси, 48 — 56; 
  • Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3; 
  • Капітана Кузнєцова, 92 — 102;
  • Керченська, 101 — 131; 
  • Лесі Українки, 45;
  • пров. 2-й Керченський, 1 — 15. 

Роботи до 19:00 

Південний РЕМ:  

  • Івана та Юрія Лип, 23, 25, 27, 29, 31;
  • Іцхака Рабіна, 6, 10. 

Роботи до 19.00

Центральний РЕМ: 

  • Святослава Ріхтера, 6 — 144; 
  • Адмірала Лазарєва, 17 — 70; 
  • Бажана, 5; 
  • Богдана Хмельницького, 59; 
  • Болгарська, 35 — 72; 
  • Композитора Вербицького (Олександра Вронського), 14, 21; 
  • Генерала Цвєтаєва, 18 — 32; 
  • Запорізька, 22 — 30; 
  • Кордонна, 2, 6, 27/а; 
  • Ольги Благовидової  (Кострова), 28; 
  • Маршала Малиновського, 94 — 126; 
  • Середня, 47; 
  • Мельницька, 1, 2; 
  • Платанова, 13, 20, 82, 87; 
  • Радісна, 118; 
  • Спартаківська, 22 — 37;
  • Туристська, 29, 49/а; 
  • Степова, 27 — 52; 
  • пл. Олексіївська, 1 — 31; 
  • пров. Високий, 2 — 12/4; 
  • пров. Мукачівський, 4а — 6/8.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте на сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то повідомити про відсутність електрики можна такими способами:

  • на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

Нагадаємо, в Одеській ОВА розповіли, як планують вирішувати проблеми з електроенергією взимку. 

Також мер Миколаєва Олександр Сєнкевич в інтерв'ю Новини.LIVE поділився, як місто готується до блекаутів. 

Одеса електроенергія Новини Одеси відключення світла світло

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

10:07 Зеленський обговорив підтримку України з губернатором Пенсильванії

10:01 Українська кіберспортивна команда NaVi виграла турнір ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен пояснив, як відновити пенсії українцям з окупованих територій

09:48 До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети

09:38 Росія втратила у Торопці снарядів на 2-3 місяці війни в Україні, — керівник ЦПД

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:21 У Польщі частково скасують допомогу біженцям з 1 жовтня

09:17 Спав у тамбурі — у потязі Одеса — Ковель військового не пустили у вагон

09:16 Карпати почали конфліктувати з уболівальниками після скандального матчу

09:06 ChatGPT-4 споживає пів літра води на кожні 100 слів

08:45 Зеленський відвідав завод у США, де виготовляють 155-мм снаряди для ЗСУ

10:07 Зеленський обговорив підтримку України з губернатором Пенсильванії

10:01 Українська кіберспортивна команда NaVi виграла турнір ESL Pro League Season 20

09:50 Омбудсмен пояснив, як відновити пенсії українцям з окупованих територій

09:48 До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети

09:38 Росія втратила у Торопці снарядів на 2-3 місяці війни в Україні, — керівник ЦПД

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

09:21 У Польщі частково скасують допомогу біженцям з 1 жовтня

09:17 Спав у тамбурі — у потязі Одеса — Ковель військового не пустили у вагон

09:16 Карпати почали конфліктувати з уболівальниками після скандального матчу

09:06 ChatGPT-4 споживає пів літра води на кожні 100 слів

08:45 Зеленський відвідав завод у США, де виготовляють 155-мм снаряди для ЗСУ

Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно для підлітків

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Text

08:06 Візит Зеленського до США та українська атака на військові об'єкти росіян — ефір Ранок.LIVE

22 вересня 2024
Text

19:42 Політолог Андрій Бузаров пояснив, чому Telegram не мають наміру забороняти в Україні

Text

19:11 Умєров заявив, що Україна розробила ракетну програму

Text

14:21 Вже йдуть перемовини — Умєров назвав типи винищувачів, які потрібні Україні

20 вересня 2024
Text

23:19 Нардепка заявила, що генерали застосовують "радянський підхід" в українській армії

Text

22:44 Нардеп Волинець заявив, що силові структури вимагають від мобільних операторів інформацію про людей

Text

21:16 Нардеп Ясько закликала українців готуватися то найгіршого сценарію відключень світла взимку

Text

19:52 Представник Київради прокоментував інцидент, коли авто провалилось під асфальт

Text

18:58 У КМДА роз'яснили, коли покращиться ситуація зі смогом в Києві

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

17:58 Удар по складу РФ у Тверській області та візит фон дер Ляєн до Києва — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті