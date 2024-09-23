Хто з одеситів залишився без світла 23 вересня

Електрики відновлюють електропостачання. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 23 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.

Про це у понеділок, 23 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18а;

10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;

11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;

12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;

Героїв оборони Одеси, 48 — 56;

Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;

Капітана Кузнєцова, 92 — 102;

Керченська, 101 — 131;

Лесі Українки, 45;

пров. 2-й Керченський, 1 — 15.

Роботи до 19:00

Південний РЕМ:

Івана та Юрія Лип, 23, 25, 27, 29, 31;

Іцхака Рабіна, 6, 10.

Роботи до 19.00

Центральний РЕМ:

Святослава Ріхтера, 6 — 144;

Адмірала Лазарєва, 17 — 70;

Бажана, 5;

Богдана Хмельницького, 59;

Болгарська, 35 — 72;

Композитора Вербицького (Олександра Вронського), 14, 21;

Генерала Цвєтаєва, 18 — 32;

Запорізька, 22 — 30;

Кордонна, 2, 6, 27/а;

Ольги Благовидової (Кострова), 28;

Маршала Малиновського, 94 — 126;

Середня, 47;

Мельницька, 1, 2;

Платанова, 13, 20, 82, 87;

Радісна, 118;

Спартаківська, 22 — 37;

Туристська, 29, 49/а;

Степова, 27 — 52;

пл. Олексіївська, 1 — 31;

пров. Високий, 2 — 12/4;

пров. Мукачівський, 4а — 6/8.

Роботи до 19:00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у вас немає світла, перевірте на сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то повідомити про відсутність електрики можна такими способами:

на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.

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