Хто з одеситів залишився без світла 23 вересня

До вечора без світла — кому з одеситів слід зарядити гаджети
23 вересня 2024 09:48
Електрики відновлюють електропостачання. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 23 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 19:00.
Про це у понеділок, 23 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 9-а лінія на житловому масиві, 11 — 18а;
- 10-а лінія на житловому масиві, 4 — 18;
- 11-а лінія на житловому масиві, 7 — 16;
- 12-а лінія на житловому масиві, 14 — 18;
- Героїв оборони Одеси, 48 — 56;
- Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;
- Капітана Кузнєцова, 92 — 102;
- Керченська, 101 — 131;
- Лесі Українки, 45;
- пров. 2-й Керченський, 1 — 15.
Роботи до 19:00
Південний РЕМ:
- Івана та Юрія Лип, 23, 25, 27, 29, 31;
- Іцхака Рабіна, 6, 10.
Роботи до 19.00
Центральний РЕМ:
- Святослава Ріхтера, 6 — 144;
- Адмірала Лазарєва, 17 — 70;
- Бажана, 5;
- Богдана Хмельницького, 59;
- Болгарська, 35 — 72;
- Композитора Вербицького (Олександра Вронського), 14, 21;
- Генерала Цвєтаєва, 18 — 32;
- Запорізька, 22 — 30;
- Кордонна, 2, 6, 27/а;
- Ольги Благовидової (Кострова), 28;
- Маршала Малиновського, 94 — 126;
- Середня, 47;
- Мельницька, 1, 2;
- Платанова, 13, 20, 82, 87;
- Радісна, 118;
- Спартаківська, 22 — 37;
- Туристська, 29, 49/а;
- Степова, 27 — 52;
- пл. Олексіївська, 1 — 31;
- пров. Високий, 2 — 12/4;
- пров. Мукачівський, 4а — 6/8.
Роботи до 19:00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо у вас немає світла, перевірте на сайті компанії, чи зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то повідомити про відсутність електрики можна такими способами:
- на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені, тому, можливо, доведеться почекати.
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