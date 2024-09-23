Кто из одесситов остался без света 23 сентября

До вечера без света — кому из одесситов следует зарядить гаджеты
23 сентября 2024 09:48
Электрики возобновляют электроснабжение. Фото: ДТЭК
Сегодня, 23 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.
Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Читайте также:
Где нет света из-за ремонта
Северный РЭС:
- 9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а;
- 10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;
- 11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;
- 12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;
- Героев обороны Одессы, 48 — 56;
- Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;
- Капитана Кузнецова, 92 — 102;
- Керченская, 101 — 131;
- Леси Украинки, 45;
- пров. 2-й Керченский, 1 — 15.
Работы до 19:00
Южный РЭС:
- Ивана и Юрия Лип, 23, 25, 27, 29, 31;
- Ицхака Рябина, 6, 10.
Работы до 19.00
Центральный РЭС:
- Святослава Рихтера, 6 — 144;
- Адмирала Лазарева, 17 — 70;
- Бажана, 5;
- Богдана Хмельницкого, 59;
- Болгарская, 35 — 72;
- Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 14, 21;
- Генерала Цветаева, 18 — 32;
- Запорожская, 22 — 30;
- Граничная, 2, 6, 27/а;
- Ольги Благовидовой (Кострова), 28;
- Маршала Малиновского, 94 — 126;
- Средняя, 47;
- Мельницкая, 1, 2;
- Платанова, 13, 20, 82, 87;
- Радостная, 118;
- Спартаковская, 22 — 37;
- Туристская, 29, 49/а;
- Степная, 27 — 52;
- пл. Алексеевская, 1 — 31;
- пров. Высокий, 2 — 12/4;
- пров. Мукачевский, 4а — 6/8.
Работы до 19:00
Куда обращаться при отключении света
Если у вас нет света, проверьте на сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то сообщить об отсутствии электричества можно следующими способами:
- на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.
Напомним, в Одесской ОВА рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.
Также мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Новости.LIVE поделился, как город готовится к блекаутам.
Читайте Новини.LIVE!