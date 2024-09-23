Кто из одесситов остался без света 23 сентября

Электрики возобновляют электроснабжение. Фото: ДТЭК

Сегодня, 23 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.

Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Информация об отключении света 23 сентября. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а;

10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;

11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;

12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;

Героев обороны Одессы, 48 — 56;

Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;

Капитана Кузнецова, 92 — 102;

Керченская, 101 — 131;

Леси Украинки, 45;

пров. 2-й Керченский, 1 — 15.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

Ивана и Юрия Лип, 23, 25, 27, 29, 31;

Ицхака Рябина, 6, 10.

Работы до 19.00

Центральный РЭС:

Святослава Рихтера, 6 — 144;

Адмирала Лазарева, 17 — 70;

Бажана, 5;

Богдана Хмельницкого, 59;

Болгарская, 35 — 72;

Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 14, 21;

Генерала Цветаева, 18 — 32;

Запорожская, 22 — 30;

Граничная, 2, 6, 27/а;

Ольги Благовидовой (Кострова), 28;

Маршала Малиновского, 94 — 126;

Средняя, 47;

Мельницкая, 1, 2;

Платанова, 13, 20, 82, 87;

Радостная, 118;

Спартаковская, 22 — 37;

Туристская, 29, 49/а;

Степная, 27 — 52;

пл. Алексеевская, 1 — 31;

пров. Высокий, 2 — 12/4;

пров. Мукачевский, 4а — 6/8.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте на сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то сообщить об отсутствии электричества можно следующими способами:

на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Новости.LIVE поделился, как город готовится к блекаутам.