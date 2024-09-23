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До вечера без света — кому из одесситов следует зарядить гаджеты

23 сентября 2024 09:48
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кто из одесситов остался без света 23 сентября
Электрики возобновляют электроснабжение. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 23 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.

Об этом в понедельник, 23 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Информация об отключении света 23 сентября. Фото: скриншот

Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

  • 9-я линия на жилом массиве, 11 — 18а;
  • 10-я линия на жилом массиве, 4 — 18;
  • 11-я линия на жилом массиве, 7 — 16;
  • 12-я линия на жилом массиве, 14 — 18;
  • Героев обороны Одессы, 48 — 56;
  • Давида Ойстраха, 20, 22, 24/1,2,3;
  • Капитана Кузнецова, 92 — 102;
  • Керченская, 101 — 131;
  • Леси Украинки, 45;
  • пров. 2-й Керченский, 1 — 15.

Работы до 19:00

Южный РЭС:

  • Ивана и Юрия Лип, 23, 25, 27, 29, 31;
  • Ицхака Рябина, 6, 10.

Работы до 19.00

Центральный РЭС:

  • Святослава Рихтера, 6 — 144;
  • Адмирала Лазарева, 17 — 70;
  • Бажана, 5;
  • Богдана Хмельницкого, 59;
  • Болгарская, 35 — 72;
  • Композитора Вербицкого (Александра Вронского), 14, 21;
  • Генерала Цветаева, 18 — 32;
  • Запорожская, 22 — 30;
  • Граничная, 2, 6, 27/а;
  • Ольги Благовидовой (Кострова), 28;
  • Маршала Малиновского, 94 — 126;
  • Средняя, 47;
  • Мельницкая, 1, 2;
  • Платанова, 13, 20, 82, 87;
  • Радостная, 118;
  • Спартаковская, 22 — 37;
  • Туристская, 29, 49/а;
  • Степная, 27 — 52;
  • пл. Алексеевская, 1 — 31;
  • пров. Высокий, 2 — 12/4;
  • пров. Мукачевский, 4а — 6/8.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если у вас нет света, проверьте на сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то сообщить об отсутствии электричества можно следующими способами:

  • на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены, поэтому, возможно, придется подождать.

Напомним, в Одесской ОВА рассказали, как планируют решать проблемы с электроэнергией зимой.

Также мэр Николаева Александр Сенкевич в интервью Новости.LIVE поделился, как город готовится к блекаутам.

Одесса электроэнергия Новости Одессы отключения света свет

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