Добу без води — у Хаджибейському районі Одеси не працює бювет

Бювет у сквері Мечникова. Фото: Google Maps

До завтра, 12 грудня, в Одесі проводитимуться роботи з технічного обслуговування бюветів. У зв’язку з цим обʼєкт у Хаджибейському районі тимчасово не працює. Планують відновити роботу до 15:00 вівторка та надаватимуть послуги згідно з графіком.

Про це повідомляють у пресслужбі Одеської міської ради.

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За інформацією мерії, регламентні роботи тривають у бюветі у сквері Мечникова.

Відключення води в Одесі

Сьогодні, 11 грудня, значна частина мешканців Одеси залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути у другій половині дня, проте час робіт може змінюватися.

Цікаво про комуналку

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли, хто може звертатися за призначенням субсидії на оплату комунальних послуг в неопалювальний період 2023-2024. Таке право мають кілька категорій громадян.

Також ми писали, що в грудні поточного року українці можуть отримати житлові субсидії, розмір яких буде більший через опалювальний сезон. Також уряд суттєво збільшив обсяг грошової допомоги на купівлю дров та вугілля.