Сутки без воды — в Хаджибейском районе Одессы не работает бювет

Бювет в сквере Мечникова. Фото: Google Maps

До завтра, 12 декабря, в Одессе будут проводиться работы по техническому обслуживанию бюветов. В связи с этим объект в Хаджибейском районе временно не работает. Планируют возобновить работу до 15:00 вторника и будут предоставлять услуги согласно графику.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесского городского совета.

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По информации мэрии, регламент работы продолжается в бювете в сквере Мечникова.

Отключение воды в Одессе

Сегодня, 11 декабря, значительная часть жителей Одессы осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть во второй половине дня, однако время работ может изменяться.

Интересно о коммуналке

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто может обращаться за назначением субсидии на оплату коммунальных услуг в неотапливаемый период 2023-2024 годов. Такое право имеют несколько категорий людей.

Также мы писали, что в декабре текущего года украинцы могут получить жилищные субсидии, размер которых будет больше из-за отопительного сезона. Также правительство существенно увеличило объем денежной помощи на покупку дров и угля.