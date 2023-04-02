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Додаткові потяги на свята: куди можна поїхати

2 квітня 2023 12:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Додаткові потяги на свята: куди можна поїхати
Додаткові рейси курсуватимуть на свята
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Укрзалізниця на свята призначила додаткові поїзди з Одеси до Києва та Львова. Всі квитки вже доступні онлайн.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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  • Поїзд №115/116 з Києва до Одеси та зворотно вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва заплановані на 07:19, з Одеси — о 10:23.
  • Також поїзд №167/168 сполучить Львів з Одесою та навпаки 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси — о 10:14.

Квитки на додаткові поїзди доступні онлайн: у застосунку Укрзалізниці, у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.

Додаткові рейси отримали Київ, Львів та Одеса.

Нагадаємо, нові потяги вже почали курсувати й будуть на маршрутах до 17 квітня. 

Зазначимо,  прикордонники та митники України та Молдови попередньо домовились вже найближчими днями розпочати спільний контроль на пункті пропуску для залізничного сполучення "Серпневе 1 — Басараб’яска". Здійснення перевірок буде саме на території Молдови.

Фото: dailylviv

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